Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 56 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Tallinas šosejas posmā no Rīgas līdz Saulkrastiem, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Līgatnei un no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Lielstraupei un no Stalbes līdz Valkai, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte), Daugavpils šosejas posmā no Salaspils līdz Jaunjelgavai, kā arī uz Bauskas šosejas.
Tāpat arī Jelgavas šosejas posmā no Rīgas līdz Dalbei, Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Kaģiem un no Apšupes krustojuma līdz Liepājai, uz Ventspils šosejas un autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava).
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Talsu, Kuldīgas, Tukuma, Saldus, Dobeles, Bauskas, Rīgas, Ogres, Limbažu, Valmieras, Gulbenes, Balvu, Alūksnes, Valkas un Krāslavas apkārtnē.
"Latvijas valsts ceļi" atgādina, ka no 1. decembra līdz 1. martam - automobiļu un autobusu, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, riteņiem jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, kas īpaši konstruētas izmantošanai sniega vai ledus apstākļos un marķētas ar apzīmējumu "kalns un sniegpārsliņa".
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotājus aicina informēt "Latvijas valsts ceļus", zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos "X" un "Facebook".