Pirmdiena, 1. jūnijs, 2026 12:12

Pabeigta izmeklēšana kriminālprocesā par slepkavību Ogrē, ir apcietināta sieviete

OgreNet / Valsts policija
Šā gada 28. maijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas darbinieki  pabeidza izmeklēšanu par slepkavības izdarīšanu Ogrē. Kriminālprocess nodots Austrumzemgales prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Par slepkavību apcietināta 1985. gadā dzimusi sieviete.

2025. gada 30. novembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirkņa  Reaģēšanas nodaļas darbinieki, pieņemot izsaukumu, pārbaudīja adresi Ogrē, kur dzīvesvietā tika konstatēts vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm, proti, piecām durtām brūcēm. Par notikušo nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess.

Aizdomās par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu 2025. gada 30. novembrī tika aizturēta 1985. gadā dzimusi sieviete, kura pirmstiesas izmeklēšanas laikā atzīta par aizdomās turēto personu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Sieviete iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka abas personas bija tuvu pazīstamas, un ir pamats uzskatīt, ka aizdomās turētā ir viņu tīši prettiesiski nonāvējusi, izdarot piecas griezti durtas brūces ķermeņa mugurpusē.

Šā gada 28. maijā krimināllietas materiāli nodoti kriminālvajāšanas uzsākšanai Austrumzemgales prokuratūrai.

Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 116. panta – par personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavību). Par šāda nozieguma izdarīšanu likumā paredzēts sods - mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

