Pacientu pieplūdums slimnīcā norimis

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs stāsta, ka jūlijā slimnīcā katru dienu uzņēma vairāk nekā 20 pacientu un dažkārt brīvdienās nācās stacionēt pat 30–35 cilvēkus. Savukārt ambulatori medicīnas iestādē nereti vērsās pat 70 cilvēku diennaktī. Pacientiem konstatēja dažādas vīrusa infekcijas, traumas, arī neiroloģiskas un kardioloģiskas slimības.
Šobrīd situācija ir jūtami uzlabojusies un slimnīcas darbs atgriezies ierastajā ritmā. Mediķu bažas, ka pacientu skaits varētu palielināties sakarā ar Ogres pilsētas svētkiem, kas notika aizvadītās nedēļas nogalē, par laimi, neattaisnojās. Svētki aizritējuši mierīgi, un Ogres novada Pašvaldības policijas darbinieki, pirms ievietošanas atskurbtuvē, uz pārbaudi slimnīcā šajās dienās nogādājuši vien tikai trīs pārmēru iereibušus svinētājus. Arī traumu nav bijis daudz – daži cilvēki guvuši nelielas traumas sacensību laikā, spēlējot basketbolu.
Jautāts par citām aktualitātēm, tostarp slimnīcas teritorijā notiekošajiem remontdarbiem, D. Širovs stāsta, ka turpinās medicīnas iestādes vecā korpusa fasādes siltināšanas darbi. Savukārt slimnīcas teritorijā paplašināti gājēju celiņi, izveidotas ērtākas nobrauktuves, kas ļauj vieglāk pārvietoties, piemēram, pacientiem ratiņkrēslos, vai samainīties māmiņām, stumjot bērnu ratiņus. «Otrs iemesls gājēju celiņu paplašināšanai ir tas, ka ziemas sezonā tos grūti iztīrīt ar lāpstām un tagadējais platums ļaus gājēju celiņus tīrīt mehanizēti – ar mazo traktoriņu, kas ir ļoti svarīgi, lai cilvēkiem būtu droša pārvietošanās slidenos laikapstākļos,» skaidro D. Širovs.
Slimnīcas vadītājs piebilst arī, ka ir noslēdzies konkurss par ģimenes ārstu kopprakšu telpu izbūvi. Slimnīcas teritorijā esošās ēkas pirmajā stāvā plānots paplašināt ģimenes ārstu koppraksi, kur nākotnē pacientus varētu pieņemt divi ģimenes ārsti.
Stāstot par citiem plānotajiem darbiem, D. Širovs skaidro, ka šogad paredzēts izremontēt arī Ogres pansionāta pēdējo stāvu un šobrīd tiek projektēta otra lifta izbūve pansionāta ēkā, jo pašreizējais lifts nepilda savu funkciju tā, kā nepieciešams. Jaunais lifts atvieglos dzīvi gan pacientiem, gan personālam.