Tā kā mediķi pastiprinātā režīmā strādā jau no pagājušā gada marta un pašlaik ir arī atvaļinājumu laiks, D.Širovs aicina pacientus būt saprotošiem un pacietīgiem, ja kāds brīdis uzņemšanas nodaļā ir jāuzgaida- mediķi, kā vienmēr, slimnīcā dara visu iespējamo.
Visiem slimniekiem, kuri griežas pēc palīdzības, slimnīcas uzņemšanas nodaļā tiek veikts Covid-19 tests, nevienam infekcija netika konstatēta. Arī neviens slimnīcas darbinieks nav inficējies ar Covid-19 vīrusu.
Pagājušajā nedēļā vakcinētas 436 personas, no tām pirmo vakcīnu saņēmušas 111, bet otro 325 personas.Šonedēļ plānots vakcinēt 392 cilvēkus.
D.Širovs aicina tos iedzīvotājus, kuri vēl nav izlēmuši vakcinēties, pieņemt pozitīvu lēmumu un vakcinēties, lai mūs rudenī neskartu trešais Covid-19 vilnis. Šobrīd ir pieejamas dažādas vakcīnas, tās var brīvi izvēlēties, vakcinācija notiek Ogres rajona slimnīcas telpās.
Pagājušajā nedēļa Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 11 mazuļi. D.Širovs ar prieku informē, ka arvien biežāk jaunie vecāki arī no citām pilsētām, tajā skaitā no Rīgas, izvēlas Ogres slimnīcu, par ko jaundzimušā pirmajā dokumentā- dzimšanas apliecībā vēsta ieraksts: dzimis Ogrē!