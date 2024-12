Padomi elektrodrošiem Ziemassvētkiem

Pārbaudi gaismas dekoru tehnisko stāvokli un marķējumu

Ar lampiņu virtenēm saistīti vairāki riski – viens no tiem ir plānā vada izolācija, kas var saplaisāt, skatam atklājot vadu dzīslas. Jebkura ierīce ar bojātu vada izolāciju ir bīstama, jo bojājuma vieta īssavienojuma gadījumā var uzliesmot (bojātās vietas pārtīšana ar izolācijas lenti nav risinājums!). Turklāt no bojāta vada elektrotraumu var gūt bērni vai mājdzīvnieki.

Neaizmirsti, ka būtiski pārliecināties, vai izvēlētais dekors ir paredzēts telpām vai izmantošanai ārā – to noskaidrot palīdzēs ierīces marķējums. Marķējums IP20 norāda, ka elektroierīce ir paredzēta lietošanai tikai sausās telpās, jo tā nav mitrumizturīga; IP44 norāda, ka elektroierīce paredzēta lietošanai arī āra apstākļos un ir izturīga pret mitrumu un laikapstākļu maiņu, taču nav paredzēta iemērkšanai ūdenī. Savukārt marķējums IP67 nozīmē, ka elektroierīce paredzēta lietošanai āra apstākļos un ir ūdens un mitruma izturīga. Iekštelpām paredzētās virtenes neizmanto mājas fasādes vai pagalma dekorēšanai!

Neaizmirsti par elektrodrošību virtuvē

Jāatceras, ka virtuvē, kur uzticams sabiedrotais ir ūdens, ar elektroierīču lietošanu jābūt īpaši piesardzīgam, jo ūdens teicami vada elektrisko strāvu, palielinot elektrotraumu gūšanas risku.

Būtiskākie elektrodrošības ieteikumi:

elektroierīces novieto drošā attālumā no izlietnes,

pirms darbini ierīces, noslauki rokas – tām jābūt pilnīgi sausām,

neizmanto elektrotehniku ar bojātu vada izolāciju, korpusu vai mehāniku – bojāto daļu saskare ar mitrumu var ne tikai pilnībā sabojāt ierīci, bet arī izraisīt nopietnu elektrotraumu,

virtuvē nereti izmantojam lielas jaudas elektrotehniku, tāpēc, lai nepārslogotu elektrotīklu, nedarbini visas elektroierīces reizē.

Izmanto pareizi elektriskos pagarinātājus

Elektriskais pagarinātājs nav vienkārši "rozešu skaita palielinātājs". Tas ir paredzēts noteiktai slodzei, kas parasti ir norādīta uz pagarinātāja korpusa, piemēram, 3000 vati (W). Pieņemsim, ka mājoklī izmantojam elektrisko tējkannu ar jaudu 1800 W, tosteri ar jaudu 800 W un sulas spiedi ar jaudu 1200 W. 3000 W pagarinātājam būtu droši vienlaikus pieslēgt tikai divas no minētajām ierīcēm, bet ne visas vienlaikus, lai to nepārslogotu. Katras elektroierīces jaudu var noskaidrot pievienotajā instrukcijā vai uz korpusa. Ir būtiski pareizi lietot arī mobilos pagarinātājus spolēs jeb izritināmos pagarinātājus. Tie pirms lietošanas vienmēr ir pilnībā jāatritina, pretējā gadījumā pagarinātājs var aizdegties.

Dodoties svinēt citur, atvieno elektroierīces no kontaktligzdas

Boilers, televizors, dekoders, rūteris, elektriskā tējkanna, kafijas automāts un apgaismes ķermeņi – šīs ir tikai dažas no elektroierīcēm, kas plaši sastopamas un tiek intensīvi lietotas ikdienā. Ziemassvētkos to klāstu papildina arī svētku virtenes. Ja svētkus ieplānots svinēt ārpus mājokļa, uz prombūtnes laiku elektroierīces ieteicams atvienot no strāvas avota (izņēmums ir elektroiekārtas, kas paredzētas ilgstošai darbībai, piemēram, ledusskapis). Tas gan samazinās elektroenerģijas patēriņu, ko iekārtas izmanto gaidīšanas režīmā, gan arī novērsīs jebkādu īssavienojumu riskus. Lai gan kopumā īssavienojumu izcelšanās iespējamību var vērtēt kā zemu, Latvijā ir reģistrēti gadījumi, kad mājokļa saimnieku prombūtnē sakarsuši un aizdegušies apgaismes ķermeņi (tai skaitā eglītes lampiņas) vai elektrotehnika, izraisot ugunsgrēku.

Pārrunā elektrodrošības noteikumus ar mazākajiem svinētājiem

Jau no mazotnes ieteicams ar bērniem ik pa laikam pārrunāt elektrodrošības noteikumus, skaidrojot, ka elektrība, neapdomīgi lietota, var būt dzīvībai bīstama. Jāatceras, ka mazi bērni lielākoties gūst elektrotraumas, ieliekot rozetēs dažādus svešķermeņus – vecāku uzdevums ir parūpēties, lai kontaktligzdas būtu ar drošības mehānismu vai aizsegtas ar speciāliem rozešu aizliktņiem.