Likumsargi turpina saņemt iesniegumus par dažāda veida krāpniecību, kuras rezultātā iedzīvotāji zaudē ievērojamas naudas summas. Vislielākie finanšu zaudējumi joprojām saistīti ar viltus zvaniem (fišingu), kad krāpnieki uzdodas, piemēram, par komunālo pakalpojumu sniedzēju, Valsts policijas, Valsts ieņēmumu dienesta, kredītiestāžu vai mobilo sakaru operatoru darbiniekiem. Tāpat aizvien aktuālas ir smišinga, pikšķerēšanas, investīciju, maksājumu uzdevumu, loteriju un romantiskās krāpšanas.
Tuvojoties svētku laikam un pieaugot iepirkšanās aktivitātei internetā, Valsts policija aicina iedzīvotājus būt īpaši vērīgiem, pirms pirkuma veikšanas pārbaudīt tirgotāja uzticamību, izmantot atsevišķu karti tiešsaistes maksājumiem un iespēju robežās norēķināties drošās platformās vai pēc preces saņemšanas, ja tas iespējams. Par krāpniecības gadījumiem iedzīvotāji aicināti ziņot Valsts policijai, bet par viltus interneta veikaliem – arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram.
Drošībā ne tikai nauda, bet arī mājoklis
Gada nogalē īpaši aktuāls kļūst jautājums par mājokļu drošību, jo tieši Ziemassvētku un Jaungada brīvdienās iedzīvotāji mēdz doties pie tuviniekiem un draugiem, atstājot mājas un dzīvokļus nepieskatītus. Pērn Latvijā reģistrētas 968 zādzības no mājokļiem, kas ir vairāk nekā gadu iepriekš.
Visbiežāk no mājokļiem tiek nozagtas viegli realizējamas mantas – sadzīves un datortehnika, mobilie telefoni, zeltlietas, nauda un elektroinstrumenti. Tos likumsargi iesaka uzglabāt seifā. Būtiski, ka seifs ir ne tikai izturīgs un slēdzams, bet arī piestiprināms pie sienas vai grīdas, lai to nebūtu iespējams aiznest.
Durvis un logi – prioritāte
Lielā daļā gadījumu zagļi iekļūst mājoklī, uzlaužot durvis vai pat brīvi pa tām ieejot. Mājokļu īpašniekiem jāpārliecinās, ka durvis ir aizslēgtas, kā arī ir izturīgas un ar drošu stiprinājumu. Tāpat ieteicams izmantot modernas, kvalitatīvas un pret uzlaušanu izturīgas slēdzenes. Slēdzamām jābūt ne tikai ārdurvīm, bet arī balkoniem, terasēm un saimniecības telpām. Būtiski logus neatstāt atvērtus vēdināšanas režīmā.
Liec lietā jaunākās tehnoloģijas!
Lai pasargātu mājokli no zagļiem, ir vērts izmantot mūsdienīgas drošības tehnoloģijas, piemēram, signalizāciju, kustības sensorus un videonovērošanas kameras. Minētie risinājumi kalpo ne tikai brīdinājumam, bet arī prevencijai. Kustības sensori, kas iedarbina apgaismojumu, kad tiek uztverta kustība, ne vien attur zagļus no uzbrukuma, bet arī pievērš kaimiņu un apkārtējo māju iedzīvotāju uzmanību. Efektīvs drošības līdzeklis ir arī kustības sensors, kas, konstatējot kustību, aktivizē signalizāciju un automātiski nosūta paziņojumu mājokļa īpašniekam un/vai drošības dienestam.
Daudzos jaunajos dzīvojamo māju projektos drošībai tiek piešķirta visaugstākā prioritāte. Iedzīvotājiem tiek nodrošināta slēdzama teritorija, kam piekļūt iespējams vienīgi ar kodu vai čipiem. Papildu drošības pasākumi, piemēram, apgaismojums teritorijā un slēgtas pastkastītes, palīdz samazināt zagļu iespējas rīkoties nepamanītiem.
Kopā drošāk!
Viens no svarīgākajiem ieteikumiem, kā pasargāt mājokli no zagļiem svētku laikā, ir izvairīties no publiskas informācijas izpaušanas par savu īpašumu un brīvdienu plāniem, it sevišķi sociālajos medijos.
Būtisku priekšrocību bauda tie iedzīvotāji, kuri uztur regulāru kontaktu ar kaimiņiem – ne tikai apmainās ar “labrīt” kāpņu telpā vai pie sētas, bet arī ir vērīgi un seko līdzi, lai kaimiņu īpašumā nenotiktu neparastas vai nesaskaņotas darbības. Tas ļauj arī pašiem, dodoties prom, paļauties uz kaimiņu modrību. Ieinteresēta un aktīva iedzīvotāju kopiena spēj radīt drošu un patīkamu dzīves vidi, kas mūsdienās ir patiesi zelta vērtē.
Gadījumos, ja tiek pamanītas aizdomīgas automašīnas un personas, kuras novēro īpašumus, jāmēģina piefiksēt detaļas, piemēram, automašīnas marka, valsts numurzīme, pulksteņa laiks, cik personu tur atrodas, jo tieši pēc iespējas precīzāka informācija var palīdzēt policijai aizturēt iespējamos ļaundarus. Šādos gadījumos jāziņo policijai pa tālruņa numuru 112.