Pirmdiena, 22. marts, 2021 09:48

Pagājušajā nedēļā Covid-19 Ogres slimnīcā nav konstatēts
Aizvadītajā nedēļā, Ogres rajona slimnīcā stacionēts 101 pacients, bet ambulatoro palīdzību saņēmuši 82 pacienti. Visiem šiem pacientiem tika veikts Covid -19 tests, nevienam no viņiem Covid infekcija netika konstatēta, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Arī Ogres pansionātā nevienam no pansionāta iemītniekiem un darbiniekiem Covid-19 nav konstatēts.
Šonedēļ vakcinēšana turpināsies. Atgādinām, ka slimnīcas darbinieki sazinās ar sazināsies ar katru senioru, atbilstoši manavakcina.lv sarakstam.


D.Širovs informē, ka slimnīca sadarbībā ar Ogres novada domi aktīvi strādā pie tā, lai varētu atvērt Covid -19 masveida vakcinācijas kabinetu. Piemērotas telpas, kas atbilst visām drošības prasībām vakcinācijas kabineta izvietošanai ir atrastas un ir uzsākti darbi tā iekārtošanai. Covid-19 vakcinācijas kabinets atradīsies Ogres novada sporta centrā un darbu tas varēs sākt pēc divām nedēļām.


Pagājušajā nedēļā Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 8 mazuļi. 

