Otrdiena, 24. marts, 2026 15:16

Pagājušajā nedēļā izkrāpto līdzekļu apmērs pārsniedzis pusmiljonu eiro

Foto: pixabay.com
Pagājušajā nedēļā palielinājies no Latvijas iedzīvotājiem izkrāpto līdzekļu apmērs, salīdzinot ar nedēļu pirms tam, un tas pārsniedzis pusmiljonu eiro, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā.

Laikā no 9. līdz 15. martam Valsts policija reģistrējusi 122 krāpšanas gadījumus. Kopējā izkrāptā summa sasniedza vismaz 302 366 eiro.

Savukārt laikā no 16. līdz 22. martam policija reģistrējusi 152 krāpšanas gadījumus. No tiem 58 gadījumos iedzīvotājiem radīti finansiāli zaudējumi, savukārt 94 gadījumos krāpnieku mēģinājumi nav bijuši sekmīgi. Kopējā nedēļas laikā izkrāptā summa sasniedza vismaz 528 062 eiro.

Joprojām visvairāk reģistrēti viltus zvani jeb vikšķerēšanas gadījumi, kad krāpnieki uzdodas par komunālo pakalpojumu sniedzēju, Valsts policijas, mobilo sakaru operatoru, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kredītiestāžu, pasta vai sociālo dienestu darbiniekiem.

Šādos gadījumos iedzīvotājiem izkrāpti vismaz 152 573 eiro, un visvairāk šādu noziegumu reģistrēts Rīgas reģionā - 86. Tomēr aizvadītajā nedēļā vislielākās naudas summas - 339 197 eiro - tika zaudētas investīciju krāpšanu rezultātā. Reģistrēti deviņi šādi gadījumi.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?