Ceturtdiena, 09.10.2025 20:56
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 20:56
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 21. jūnijs, 2021 10:01

Pagājušajā nedēļā Ogres slimnīcā mediķiem bijis daudz darba

Pagājušajā nedēļā Ogres slimnīcā mediķiem bijis daudz darba
Pirmdiena, 21. jūnijs, 2021 10:01

Pagājušajā nedēļā Ogres slimnīcā mediķiem bijis daudz darba

Pagājušajā nedēļā Ogres rajona slimnīcā pacientu skaits bijis ļoti liels -stacionēti 108, bet ambulatorā palīdzība sniegta 156 pacientiem, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Nevienam pacientam Covid-19 infekcija nav konstatēta, kā arī neviens slimnīcas darbinieks nav inficējies ar Covid-19 vīrusu.


Šobrīd turpinās iedzīvotāju vakcinācija pret Covid-19. Ir pieejamas dažādu firmu vakcīnas un iedzīvotāji var brīvi izvēlēties, ar kuras firmas ražoto vakcīnu vakcinēties.
Pagājušajā nedēļā vakcinēti 816 iedzīvotāji, no tiem 203 saņēma pirmo vakcīnu, bet 613 otro vakcīnu. Pašlaik vakcinācija notiek Ogres rajona slimnīcas telpās, savukārt masu vakcinācijas centrs, kurš atradās Ogres novada sporta centra Hallē netiek izmantots.


D.Širovs īpaši uzsver, ka karstajā laikā jābūt ļoti apdomīgiem ar uzturēšanos saulē, kā arī rekomendē daudz lietot ūdeni - vakar sniegta palīdzība trim pārkārsušiem bērniem. Slimnīcas vadītājs aicina karstumā saudzēt ne tikai sevi, bet arī savus mājdzīvniekus, jo mēs visi tveicē kļūstam nervozi un paguruši, līdz ar to arī vismiermīlīgākie dzīvnieki var kļūt neprognozējami un agresīvi.


Pagājušajā nedēļā Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 13 mazuļi.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?