Nevienam pacientam Covid-19 infekcija nav konstatēta, kā arī neviens slimnīcas darbinieks nav inficējies ar Covid-19 vīrusu.
Šobrīd turpinās iedzīvotāju vakcinācija pret Covid-19. Ir pieejamas dažādu firmu vakcīnas un iedzīvotāji var brīvi izvēlēties, ar kuras firmas ražoto vakcīnu vakcinēties.
Pagājušajā nedēļā vakcinēti 816 iedzīvotāji, no tiem 203 saņēma pirmo vakcīnu, bet 613 otro vakcīnu. Pašlaik vakcinācija notiek Ogres rajona slimnīcas telpās, savukārt masu vakcinācijas centrs, kurš atradās Ogres novada sporta centra Hallē netiek izmantots.
D.Širovs īpaši uzsver, ka karstajā laikā jābūt ļoti apdomīgiem ar uzturēšanos saulē, kā arī rekomendē daudz lietot ūdeni - vakar sniegta palīdzība trim pārkārsušiem bērniem. Slimnīcas vadītājs aicina karstumā saudzēt ne tikai sevi, bet arī savus mājdzīvniekus, jo mēs visi tveicē kļūstam nervozi un paguruši, līdz ar to arī vismiermīlīgākie dzīvnieki var kļūt neprognozējami un agresīvi.
Pagājušajā nedēļā Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 13 mazuļi.