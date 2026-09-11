Pamatīgā reibumā izraisa avāriju Ogrē un turpina ceļu – tiesa piespriež bargu sodu

Zemgales rajona tiesa Ogrē šā gada 14. augustā izskatīja krimināllietu, kurā Jānis B. (vārds mainīts) bija apsūdzēts par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola ietekmē bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kas noteiktā kārtībā nebija iegūtas. No tiesas materiāliem izriet, ka 31. jūlijā pulksten 15.51 Jānis B., būdams alkohola ietekmē ar 3,20 promiļu alkohola koncentrāciju izelpojamajā gaisā, vadīja citai personai piederošu automašīnu “Renault Master”. Viņš brauca Ogrē pa Rīgas ielu, virzienā no rotācijas apļa uz degvielas uzpildes staciju “Neste”.
Degvielas uzpildes stacijā “Neste” vīrietis transportlīdzekli nesavaldīja un izraisīja ceļu satiksmes negadījumu. Tomēr pēc negadījuma viņš braukšanu turpināja. Pulksten 15.56 “Renault Master” tika vadīts pa Kalna prospektu virzienā uz autoceļu A6 “Rīga–Daugavpils”, kur pirms krustojuma autovadītājs transportlīdzekli apturēja.
Tiesa Jāni B. atzina par vainīgu viņam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un piesprieda īslaicīgu brīvības atņemšanu uz diviem mēnešiem, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.
Ņemot vērā, ka apsūdzētā vadītā automašīna “Renault Master” piederēja citai personai, tiesa nolēma no Jāņa B. valsts labā piedzīt transportlīdzekļa pilnu jeb zemāko vērtību – 2850 eiro.
Savukārt no 220 eiro procesuālo izdevumu piedziņas par automašīnas pieņemšanu, pārvietošanu un glabāšanu tiesa Jāni B. atbrīvoja, konstatējot, ka šos izdevumus nepamatoti radījis pirmstiesas procesa virzītājs, tādēļ tie sedzami no valsts līdzekļiem.