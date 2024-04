Paplašinātas iespējas saņemt medicīnisko palīdzību pēkšņas saslimšanas gadījumos

Iedzīvotāji aicināti sekot līdzi aktuālai informācijai Nacionālā veselības dienesta (NVD) tīmekļvietnē “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?”, kā arī iestādes oficiālajos sociālo tīklu kontos Twitter un Facebook.

Medicīniskās palīdzības pieejamības uzlabošana ir nozīmīgs ieguvums iedzīvotājiem pēkšņu saslimšanu gadījumā, kad nepieciešama ārsta palīdzība, kā arī atbalsts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem, kuri šobrīd strādā ārkārtas situācijas apstākļos un saņem lielu zvanu skaitu, kas saistīti ar vienkāršām saslimšanām, nevis dzīvības apdraudējumu. NVD šādu elastīgu pieeju izmantojis arī iepriekš, kad bija vērojama ļoti augsta saslimstība ar dažādām vīrusu izraisītām saslimšanām, tostarp gripas epidēmijas laikā. NVD aicinājis gan dežurārstus, gan ģimenes ārstus izvērtēt iespējas sniegt pakalpojumus lielākā apmērā un pateicas tiem mediķiem, kuri šādam risinājumam piekrituši.

Pagarināts dežūrārstu pieņemšanas laiks

Janvārī dežūrārsti pacientus apkalpos par divām stundām ilgāk nekā iepriekš. Dežurārsts sniedz tādu pat palīdzību, kādu var saņemt pie sava ģimenes ārsta, tajā skaitā var izrakstīt zāļu recepti vai atvērt darbnespējas lapu, izvērtējot katru gadījumu individuāli. Dežūrārsts pieejams laikā, kad ģimenes ārsta darba laiks ir beidzies, vai cilvēkam vēl nav sava ģimenes ārsta, vai ir kāds cits iemesls un vajadzīga steidzama palīdzība pēkšņas vai vienkāršas saslimšanas gadījumā.

Informācija par dežūrārstu pieejamību atrodama NVD tīmekļvvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?” vai darbdienās zvanot uz NVD bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234.

Ģimenes ārstu prakses pieejamas arī pēc ierastā darba laika un brīvdienās

Teju 250 ģimenes ārstu prakses ir piekritušas janvārī saviem pacientiem sniegt pakalpojumus ārpus darba laika un brīvdienās. Palīdzība pieejama gan telefonkonsultāciju veidā (galvenokārt no plkst. 10.00 līdz 15.00 vai 16.00), gan klātienē praksēs noteiktās stundās. Pašlaik lielākā daļa prakšu ārpus darba laika pieejamas Rīgā, taču NVD uzrunā arī reģionos strādājošos ārstus, lai paplašinātu pieejamību un vajadzības gadījumā pacienti varētu saņemt medicīnisko palīdzību. Šobrīd vietās, kur nav pieejams dežūrārsts, medicīnisko palīdzību var saņemt, vēršoties tuvākajā feldšerpunktā.

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis – brīvdienās pieejams visu diennakti

Medicīniskus padomus vienkāršas saslimšanas vai hroniskas slimības paasinājuma gadījumā iedzīvotājivar saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Speciālisti sniedz konsultācijas darbdienās no plkst. 17.00 līdz 8.00, savukārt brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti.

Mediķi sniedz padomu par rīcību, ja ir paaugstināta temperatūra, saaukstēšanās, sāpes kaklā vai ausī, vemšana, caureja, sastiepumi vai sasitumi, muguras sāpes u.c. vienkāršu saslimšanu gadījumos. Jāņem vērā, ka, zvanot uz šo tālruni, nav iespējams saņemt darbnespējas lapas un zāļu receptes!

Visu informāciju par pieejamo valsts apmaksāto medicīnisko palīdzību ikviens var saņemt, zvanot uz NVD bezmaksas informatīvo tālruni 8000 1234. Darba laiks – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.30 līdz 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, kā arī NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?”.