Pērnā gada 29. decembrī Austrumzemgales prokuratūras prokurore Ogrē izskatīja krimināllietu un konstatēja, ka apsūdzētais Artūrs A. (vārds mainīts) izšķērdēja arestēto mantu. Proti, ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas vecākās inspektores 2022. gada 14. novembra lēmumu, kuru apstiprināja Zemgales rajona tiesas izmeklēšanas tiesnesis, Artūram piederošajai mantai – automašīnai “Audi A6” – tika uzlikts arests. Turklāt ar tā pašā gada 23. novembra Zemgales rajona tiesas lēmumu tika nolemts personai piederošo transportlīdzekli konfiscēt un nodot Valsts ieņēmumu dienestam. To visu apzinoties, pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā 2024. gada pavasarī, Artūrs pārdeva sev piederošo automašīnu “Audi A6” nenoskaidrotai personai rezerves daļām.
Apsūdzētais savu vainu pilnībā atzina un izdarīto nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli. Savukārt par atbildību pastiprinošu apstākli atzīstams tas, ka noziedzīgais nodarījums veido noziedzīgu nodarījumu recidīvu. Kriminālprocesā cietušo nav, apsūdzētais ir Latvijas Republikas pilsonis, ieguvis deviņu klašu izglītību, neprecējies, apgādībā viens nepilngadīgs bērns, agrāk sodīts, sodāmība nav dzēsta.
Artūrs piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, prokurorei piemērojot viņam priekšrakstu par sodu, nosakot sodu – sabiedriskais darbs 140 stundu apmērā.
Apsūdzētajam jāsedz samaksa par valsts nodrošināto juridisko palīdzību – zvērināta advokāta pakalpojumiem 217 eiro apmērā. Soda izciešanas uzsākšanai Artūram jāierodas Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā.