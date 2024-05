Par bērniem jārūpējas, citādi – tiesa un cietums

Zemgales rajona tiesa 25. aprīlī Jelgavā atklātā tiesas sēdē izskatīja krimināllietu, kurā Andrejs C. (vārds mainīts) apsūdzēts par izvairīšanos no tiesas nolēmuma pildīšanas, ar kuru viņam uzlikts pienākums apgādāt savus bērnus un dot viņiem uzturu. Ar Aizkraukles rajona tiesas spriedumu 2012. gada 12. decembrī tika nolemts no Andreja par labu Diānai piedzīt uzturlīdzekļus divu bērnu uzturam, ik mēnesi izmaksājot katram bērnam 50 latu (71,14 eiro), bet ne mazāk kā 25 procentu apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas un, sākot no bērnu septiņu gadu vecuma sasniegšanas, 30 procentu apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas līdz bērnu pilngadībai vai līdz aizbildnības izbeigšanās brīdim.

Andrejs, zinot, ka ar spēkā stājušos Aizkraukles rajona tiesas spriedumu viņam uzlikts pienākums maksāt uzturlīdzekļus abiem bērniem, astoņu gadu laikā, lai gan viņam bija nauda, ko vīrietis saņēma, strādājot oficiālu darbu, saviem bērniem uzturlīdzekļus pilnā, tiesas noteiktajā apmērā nemaksāja, bet vēlāk, joprojām būdams darbaspējīga persona, algotu darbu nestrādāja un uzturlīdzekļus nemaksāja vispār. Ņemot vērā, ka tēvs bērniem uzturlīdzekļus nemaksā, tos viņa vietā izmaksāja Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, nolemjot no 2013. gada 15. februāra līdz bērnu pilngadības sasniegšanai izmaksāt iesniedzējai Diānai Andreja vietā uzturlīdzekļus abiem vīrieša bērniem, katram 35 latu apmērā (49,80 eiro) mēnesī. 2017. gadā summa tika palielināta – Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija lēma no 1. aprīļa izmaksāt Diānai Andreja vietā uzturlīdzekļus divu bērnu uzturam, katram 95 eiro mēnesī.

Zinot, ka naudu bērnu uzturam viņa vietā maksā Uzturlīdzekļu garantijas fonds, Andrejs joprojām uzturlīdzekļus nemaksāja un par bērniem nerūpējās.

Turklāt viņš izvairījās no tiesību ierobežošanas soda izciešanas. Proti, ar Vidzemes rajona tiesas 2022. gada 30. jūnija lēmumu Andrejam bija noteikts sods – piespiedu darbs uz 130 stundām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz vienu gadu, četriem mēnešiem un četrām dienām. Nolēmums stājās spēkā šā paša gada 19. jūlijā, bet jau 24. augustā Andrejs vadīja automašīnu. It kā ar to vēl būtu par maz, viņš degvielas uzpildes stacijā iepildīja auto 35 litrus degvielas un aizbrauca, par tiem nesamaksājot un tādējādi izdarot zādzību nelielā apmērā.

Andrejs no tiesību ierobežošanas soda izciešanas izvairījās arī trīs dienas vēlāk – 27. augustā atkal vadīja auto un atkal degvielas uzpildes stacijā izdarīja zādzību nelielā apmērā – iepildīja automašīnā 44 litrus degvielas – un arī aizbrauca, par tiem nesamaksājot.

Par visiem Andreja izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, daļēji saskaitot noteiktos sodus, tiesa nolēma piemērot viņam brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem, atstājot spēkā drošības līdzekli apcietinājumu līdz pat sprieduma spēkā stāšanās dienai.

Nolemts arī uzņēmuma labā piedzīt no Andreja kaitējuma kompensāciju 145,25 eiro apmērā par nozagto degvielu.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams un ir stājies spēkā.