Par braukšanu alkohola reibumā četri transportlīdzekļu vadītāji pieķerti Rīgas reģionā, četri - Kurzemē, trīs - Zemgalē, divi - Latgalē un viens Vidzemē.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi un 12 kriminālprocesi. Automašīnas konfiskācija tiks piemērota četros gadījumos.
Pagājušajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti arī 256 atļautā braukšanas ātruma pārsniedzēji, tostarp 94 Vidzemē, 62 Latgalē, 37 Kurzemē, 34 Zemgalē un 29 Rīgas reģionā.
Tāpat divi transportlīdzekļu vadītāji pieķerti par agresīvu braukšanu, tostarp pa vienam Rīgas reģionā un Zemgalē.
Kopumā ceļu satiksmes jomā pagājušajā diennaktī pieņemti 467 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tostarp Vidzemē fiksēti 135 administratīvie pārkāpumi, bet Latgalē - 118.
Jau vēstīts, ka 2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles. Tāpat kriminālatbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.