Foto: Valsts policija
Par braukšanu alkohola reibumā pagājušajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti četri transportlīdzekļu vadītāji, pavēstīja Valsts policija.

Par braukšanu alkohola reibumā trīs transportlīdzekļu vadītāji pieķerti Rīgas reģionā, bet viens Zemgalē.

Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvā pārkāpuma process un trīs kriminālprocesi. Automašīnas konfiskācija tiks piemērota divos gadījumos.

Pagājušajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti arī 183 atļautā braukšanas ātruma pārsniedzēji, tostarp 71 Vidzemē, 47 Latgalē, 23 Zemgalē, kā arī 21 Rīgas reģionā un Kurzemē.

Tāpat viens transportlīdzekļa vadītājs Rīgas reģionā pieķerts par agresīvu braukšanu.

Kopumā ceļu satiksmes jomā pagājušajā diennaktī pieņemti 452 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tostarp Vidzemē fiksēti 119 administratīvie pārkāpumi, bet Latgalē - 107.

Jau vēstīts, ka 2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles. Tāpat kriminālatbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.

