Par braukšanu alkohola reibumā pa diviem transportlīdzekļu vadītājiem pieķerti Rīgas reģionā un Latgalē, bet viens pieķerts Zemgalē.
Visos piecos gadījumos par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti kriminālprocesi. Automašīnas konfiskācija tiks piemērota četros gadījumos.
Pagājušajā diennaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti arī 114 atļautā braukšanas ātruma pārsniedzēji, tostarp 54 Vidzemē, 31 Latgalē, pa desmit Rīgas reģionā un Zemgalē, kā arī deviņi Kurzemē.
Tāpat 24 transportlīdzekļu vadītāji pieķerti par agresīvu braukšanu, tostarp deviņi Zemgalē, septiņi Kurzemē, pa trim Vidzemē un Latgalē, kā arī divi Rīgas reģionā.
Kopumā ceļu satiksmes jomā pagājušajā diennaktī pieņemti 454 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tostarp Vidzemē fiksēti 152 administratīvie pārkāpumi, bet Latgalē - 121.
Jau vēstīts, ka 2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles. Tāpat kriminālatbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.