Par braukšanu bez tiesībām – probācijas uzraudzība

Austrumzemgales prokuratūras prokurore šā gada 17. jūnijā Ogrē, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka Eduards A. (vārds mainīts) izvairījās no tiesību ierobežošanas soda izciešanas.
Ar Austrumzemgales prokuratūras 2023. gada 27. jūnija prokurora priekšrakstu par sodu krimināllietā Eduards bija atzīts par vainīgu transportlīdzekļa vadīšanā alkohola reibumā un sodīts ar naudas sodu piecu Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, kas ir 3100 eiro, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. Prokurora priekšraksts par sodu stājies spēkā tā paša gada 8. jūlijā. Savukārt šā gada 13. jūnijā pulksten 20.12 Eduards, zinot, ka papildsods – tiesību ierobežošana – nav izciests, būdams persona, kurai transportlīdzekļa vadīšanas tiesības ir atņemtas, vadīja automašīnu «Audi A6» pa autoceļu P80 virzienā no Tīnūžiem uz Koknesi, kur 12. kilometrā viņu apturēja policijas darbinieki.
Apsūdzētais savu vainu atzina un izdarīto nožēloja, kas ir vainu mīkstinošs apstāklis. Eduards piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, lūdzot viņam piemērot probācijas uzraudzību uz vienu gadu un astoņiem mēnešiem. Atbildību pastiprinoši apstākļi netika konstatēti.
Prokurore norāda, ka, nosakot šādu soda veidu, vērā ņemts apstāklis, ka soda izciešanas laikā Eduards atradīsies kompetentas institūcijas – Valsts probācijas dienesta – redzeslokā un uzraudzībā, kas iesaistīs apsūdzēto viņa vecumam, psiholoģiskajām īpašībām un attīstības līmenim piemērotos sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas pasākumos, kuru laikā Eduarda apziņā vajadzētu nostiprināties pārliecībai par izdarītā nozieguma nepieļaujamību un iespējamām sekām. Tādā veidā tiek mazināta arī jauna noziedzīga nodarījuma izdarīšanas iespējamība, vienlaikus nodrošinot brīvības atņemšanas soda neizbēgamību gadījumā, ja netiek pildīta kriminālsodu izpildi reglamentējošā likumā paredzētie vai soda izpildes iestādes noteiktie pienākumi, attiecīgi uzraugošajai iestādei vēršoties tiesā ar iesniegumu par neizciestā soda laika aizstāšanu ar brīvības atņemšanu.
Eduards ir Latvijas Republikas pilsonis, neprecējies, ir viens apgādājamais, vidējā izglītība, strādā kādā SIA par jumiķi, agrāk sodīts, sodāmība nav dzēsta un veido šī noziedzīgā nodarījuma sastāvu, ir arī administratīvi sodīts.
Eduardam soda izciešanai jāierodas Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā. Spriedums stājies spēkā un nav pārsūdzams.