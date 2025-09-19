Par draudēšanu nogalināt bijušajai jāmaksā 1400 eiro

Austrumzemgales prokuratūras prokurore Ogrē šā gada 22. augustā, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka 11. augustā Mārtiņš A. (vārds mainīts) saukts pie kriminālatbildības par to, ka viņš izteica draudus izdarīt slepkavību personai, ar kuru agrāk bijis pastāvīgās intīmās attiecībās, un personai ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti.
Pērn, laika posmā no 19. maija līdz 15. augustam, Mārtiņš, ar nodomu ieviest bailes Kristīnei B. (vārds mainīts), izmantojot pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotu interneta vietni, nosūtīja uz sava upura mobilā telefona numuru četras īsziņas, izsakot tajās draudus viņu nogalināt, kā arī vienu īsziņu, kurā izteica draudus nogalināt Kristīnes ģimenes locekļus. Minētajā laika periodā varmāka savam upurim nosūtīja kopumā 85 aizskarošas un draudus saturošas īsziņas.
2024. gada 15. jūlijā Mārtiņš, izmantojot savu elektronisko pasta adresi, nosūtīja uz Kristīnes elektronisko pasta adresi ziņu, izsakot tajā draudus viņu nogalināt. Pēc tam uz sievietes e-pasta adresi nosūtītas vēl 12 draudus saturošas un nevēlama satura vēstules. Dienu vēlāk, 16. jūnijā, terors turpinājās – Mārtiņš no sava «Swedbank» konta pārskaitīja Kristīnes «Swedbank kontā» 0,01 eiro, maksājuma mērķī izsakot sievietei draudus viņu nogalināt. Vīrietis šādā veidā rīkojās vēl 25 reizes, pārskaitot Kristīnei pa vienam centam un ik reizi maksājuma mērķī izsakot sievietei draudus. Tādējādi Mārtiņš ilgstoši terorizēja Kristīni, traucējot viņas mieru un normālas ikdienas gaitu.
Viņai izteiktos draudus Kristīne uztvēra kā reālu apdraudējumu savai un savu ģimenes locekļu veselībai un dzīvībai, un viņai bija pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti, jo Mārtiņš jau iepriekš bija pielietojis pret Kristīni fizisku vardarbību.
Turklāt viņš ļaunprātīgi nepildīja nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību, kas noteikts 2014. gada 14. augustā ar Zemgales rajona tiesas lēmumu. Minētajā lēmumā norādīts, ka Mārtiņš nedrīkst atrasties mājoklim, kurā pastāvīgi dzīvo prasītāja, tuvāk par 100 metriem un jebkādā veidā sazināties ar Kristīni.
Mārtiņš šo lēmumu ļaunprātīgi pārkāpa, ne vien burtiski bombardējot sievieti ar draudus saturošām īsziņām, bet pagājušā gada 19. augustā ap pulksten 18.40 ieradās pie nama, kur pastāvīgi dzīvo Kristīne, un sēdēja pie kāpņutelpas, gaidot, kad sieviete iznāks no savas dzīvesvietas.
Jāpiebilst, ka apsūdzētais laika periodā no pērnā gada 18. līdz 20. septembrim, pārkāpjot tiesas noteikto aizliegumu, sazinājās ar Kristīni sociālajā medijā «TikTok», desmit reižu nosūtot viņai ziņas. Arī 7. oktobrī viņš minētajā vietnē nosūtīja sievietei 10 ziņu. Savukārt laika periodā no pagājušā gada 8. līdz 16. novembrim viņš atkal, nosūtot ziņas no dažādiem profiliem, 11 reižu sazinājās ar Kristīni «TikTok» vietnē. Arī ar to vajātājam vēl nebija gana. Turpinot savas noziedzīgās darbības, viņš pagājušā gada 15. novembrī, atrodoties veikalā un satiekot Kristīni, sekoja viņai līdz noliktavas telpai, kur uzturēja ar viņu vizuālu un fizisku saskari līdz brīdim, kad ieradās veikala apsargs un izveda Kristīni no preču noliktavas telpas. Pēc tam Mārtiņš, izmantojot upura darba kolēģu starpniecību, nodeva Kristīnei uz papīra lapiņas ar roku rakstītu zīmīti, aicinot sievieti satikties.
Mārtiņš savu vainu atzina pilnībā, izdarīto ļoti nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli. Vainu pastiprinoši apstākļi nav konstatēti. Mārtiņš piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, prokurorei piemērojot viņam priekšrakstu par sodu, nosakot probācijas uzraudzību uz trim gadiem un sešiem mēnešiem.
Kriminālprocesā cietusī bija pieteikusi morālā kaitējuma kompensāciju 1400 eiro apmērā. Mārtiņš to pilnībā atzina un solīja apmaksāt.
Apsūdzētais ir Latvijas Republikas pilsonis, neprecējies, apgādībā personu nav, ieguvis vidējo izglītību, šobrīd strādā par smagās tehnikas vadītāju, agrāk nav sodīts.
Procesuālie izdevumi pirmstiesas procesā veido 379 eiro, ko nolemts piedzīt no apsūdzētā. Mārtiņam soda izciešanas uzsākšanai jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā.
Prokurora priekšraksts par sodu ir stājies spēkā un nav pārsūdzams.