Austrumzemgales prokuratūras prokurore šā gada 21. novembrī, izskatījusi
krimināllietas materiālus, konstatēja, ka Kristīne A. (vārds mainīts), Latvijas pilsone, neprecējusies, apgādībā personu nav, ieguvusi pamata izglītību, šobrīd nekur nestrādā, neatļauti iegādājās un glabāja narkotisko vielu bez nolūka to realizēt.
Proti, pirmstiesas kriminālprocesā nenoskaidrotā laikā un vietā no pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotas personas viņa personīgai lietošanai, tas ir, bez realizācijas nolūka, neatļauti iegādājās 0,3836 gramus narkotiskās vielas – kokaīna –, daļu iepakotu polimēra materiāla maisiņā un daļu – iepildītu šļircē. Kristīne kokaīnu glabāja pie sevis līdz pērnā gada 19. augustam, kad pēc ierašanās citas personas dzīvesvietā, lai lietotu narkotisko vielu, apsūdzētā iegāja mājas vannasistabā, kur viņu aizturēja policijas darbinieki un neatļauti iegādāto un glabāto narkotisko vielu atrada un izņēma.
Kristīne savu vainu pilnībā atzina un izdarīto nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli, taču liecības par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļiem viņa sniegt nevēlējās. Savukārt par atbildību pastiprinošu apstākli uzskatāms tas, ka sievietes nodarījums veido noziedzīgo nodarījumu recidīvu – viņa jau agrāk ir sodīta un sodāmība nav dzēsta.
Apsūdzētā piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, prokurorei piemērojot viņai priekšrakstu par sodu, nosakot sodu – probācijas uzraudzību uz diviem gadiem.
Lietiskie pierādījumi pēc ķīmiskās izpētes – atlikušie 0,3 grami 82% kokaīna – ir iznīcināmi.