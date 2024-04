Par korupciju aicina ziņot KNAB jaunajā lietotnē

Aptauju dati par korupcijas uztveri liecina, ka 61 % Latvijas iedzīvotāju, saskaroties ar korupciju, ir gatavi par to ziņot. Tajā pašā laikā 42 % ir gatavi ziņot tikai tad, ja tiek nodrošināta viņu anonimitāte. Atbildot uz sabiedrības pieprasījumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) izveidojis jaunu ziņošanas platformu un tās mobilo lietotni "Ziņo KNAB!", kas piedāvā iespēju saglabāt ziņotāja anonimitāti un sazināties ar atbildīgo KNAB amatpersonu.



Nevēlies rakstīt iesniegumu? Izvēlies "Ziņo KNAB!"



"Ziņo KNAB!" ir iekļauti divi ziņošanas veidi – pārkāpuma ziņojums par korupciju, kurā ietverta anonimitātes iespēja, un trauksmes cēlēja ziņojums. Visiem iesniegtajiem ziņojumiem tiek piešķirti unikāli identifikācijas numuri, kas dod iespēju sekot līdzi iesniegtās informācijas virzībai un nepieciešamības gadījumā ar sarakstes starpniecību iesniegt papildu ziņas vai precizējumus atbildīgajai KNAB amatpersonai.



KNAB atgādina, ka korupcija ir slēpts noziegums, un tās atklāšanā un apkarošanā ļoti liela loma ir sabiedrības iesaistei. Ja iedzīvotājiem ir aizdomas par korupciju, tad to nevajag apspriest draugu vai radu lokā, bet nekavējoties jāziņo KNAB.



Saskaroties ar iespējamu korupciju, ir būtiski neapmulst un atcerēties trīs rīcības soļus. Pirmkārt, neiesaistīties! Ir jāsaka "nē" iespējami koruptīvajam piedāvājumam, izvairoties no sodāmības riska. Otrkārt, ziņot, pēc iespējas ātrāk sazinoties ar KNAB. Svarīgi nestāstīt citiem par savu saziņu ar KNAB, jo informācijas noplūde var traucēt iespējamās izmeklēšanas sekmīgai norisei. Treškārt, uzticēties KNAB darbam, izmantojot iespēju sekot līdzi informācijas virzībai.



Pārbaudi savu lēmumu sekas virtuālajā realitātē – maksāsi kukuli vai spēlēsi godīgi?



Korupcijas novēršana un apkarošana ir ikviena Latvijas iedzīvotāja pienākums un atbildība, lai mēs dzīvotu labklājīgā un tiesiskā valstī. Korupcija nav nekas abstrakts – tā ir apslēpta dažādās ikdienas situācijās un lēmumos. Lai uzsvērtu personiskās izvēles nozīmi korupcijas prevencijā, KNAB ir uzsācis sociāli informatīvu kampaņu “KORUPCIJA SMACĒ! Ziņo KNAB lietotnē”. Viens no tās elementiem ir interaktīvs video – izglītojošs rīks, kas veido izpratni par korupciju un liek aizdomāties par korupcijas riskiem un koruptīvu lēmumu negatīvajām sekām gan personīgā, gan valstiskā līmenī. Izmēģini interaktīvo video un pārbaudi savu lēmumu sekas!



Informācija par platformu un tās lietotni "Ziņo KNAB!" pieejama KNAB tīmekļvietnē.



Kampaņa "KORUPCIJA SMACĒ! Ziņo KNAB lietotnē" īstenota projekta “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā” ietvaros. Atbalsts kampaņas īstenošanai saņemts no EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot KNAB kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā.