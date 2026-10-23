Par lāča nogalināšanu Ogres novadā - vairāk nekā 30 000 eiro sods

Kriminālprocess pabeigts sastādot prokurora priekšrakstu par sodu jeb bez tiesas procesa.
Personai piemērots naudas sods 40 minimālo mēnešalgu apmērā – 31 200 eiro.
Apsūdzētais 2025. gada oktobrī Ogres novadā medību laikā no medību torņa ar karabīni tīši izdarīja vienu šāvienu pa brūno lāci. Dzīvnieks no gūtā ievainojuma gāja bojā.
Nogalinot lāci, videi radīts kaitējums 29 600 eiro apmērā. Dabas aizsardzības pārvalde uztur kaitējuma kompensāciju, ko apsūdzētais atlīdzinājis pilnā apmērā.
Apsūdzētais atzina savu vainu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, nožēloja izdarīto un piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, sastādot prokurora priekšrakstu par sodu.
Ja persona izdarījusi kriminālpārkāpumu, mazāk smagu noziegumu vai smagu noziegumu, par kuru paredzēts brīvības atņemšanas sods līdz pieciem gadiem, kriminālprocesu var pabeigt, sastādot priekšrakstu par sodu. Nosakot sodu, prokurore ņēma vērā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, apsūdzētā personību, kā arī vainas atzīšanu un izdarītā nožēlošanu. Atbildību pastiprinoši apstākļi netika konstatēti.