Austrumzemgales prokuratūras prokurore šā gada 28. oktobrī Ogrē izskatīja krimināllietas materiālus un pieņēma lēmumu par Lolitas L. (vārds mainīts) saukšanu pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Proti, apsūdzētā bez attiecīgas atļaujas iegādājās un glabāja šaujamieroča munīciju.
Lolita pirmstiesas kriminālprocesā precīzi nenoskaidrotā laikā, vietā un apstākļos, bet ne vēlāk kā šā gada 18. martā, bez attiecīgas atļaujas iegādājās šaušanai derīgu šaujamieroču munīciju – 14 rūpnieciski ražotas deviņu milimetru «Makarov» 9x18 milimetru kalibra pistoles patronas, kas ir vītņstobra šaujamieroču munīcija. Neatļauti iegādāto šaujamieroča munīciju apsūdzētā bez attiecīgas atļaujas glabāja savā dzīvesvietā – dzīvoklī – līdz šā gada 18. martam, kad kratīšanas laikā policijas darbinieki iepriekš minēto munīciju izņēma.
Apsūdzētā dzimusi Ogrē, ir Latvijas Republikas pilsone, neprecējusies, apgādībā personu nav, ieguvusi pamata izglītību, nestrādā, agrāk nav sodīta.
Lolita savu vainu noziedzīgajā nodarījumā pilnībā atzina un izdarīto nožēloja, taču liecības par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļiem sniegt nevēlējās. Apsūdzētā piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, piemērojot viņai priekšrakstu par sodu, nosakot sodu – sabiedrisko darbu uz 100 stundām.
Ne atbildību pastiprinoši, ne mīkstinoši apstākļi nav konstatēti.
Pēc prokurora priekšraksta par sodu stāšanās spēkā, personai jāreģistrējas Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā.