Šā gada 23. martā Ogrē Austrumzemgales prokuratūras prokurore, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka Eduards A. (vārds mainīts) bez attiecīgas atļaujas iegādājās un glabāja šaujamieroča munīciju.
Edgars pirmstiesas kriminālprocesā skaidroja, ka laikā līdz 2023. gada 21. aprīlim savā dzīvesvietā šķūnī atradis pirmstiesas kriminālprocesā nenoskaidrotas personas paslēptas 10 rūpnieciski izgatavotas un četras pašizgatavotas 16. kalibra medību patronas, kas ir gludstobra šaujamieroču (medību bises) munīcija un ir derīgas šaušanai arī kā gludstobra salūtieroču munīcija. Būdams persona, kurai likumā noteiktajā kārtībā nav izsniegta šaujamieroča munīcijas iegādāšanās un glabāšanas atļauja, Eduards atrasto šaujamieroču munīciju paturēja sev, paslēpjot mājas viesistabā skapī, kur glabāja līdz 2023. gada 21. aprīlim, kad to atrada un izņēma Valsts policijas darbinieki.
Apsūdzētais savu vainu pilnībā atzina un izdarīto nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli. Atbildību pastiprinošie apstākļi netika konstatēti. Kriminālprocesā cietušo nav. Edgars ir Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, atraitnis, apgādībā personu nav, ieguvis vidējo – speciālo izglītību, strādā SIA par autovadītāju, agrāk nav sodīts.
Apsūdzētais piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, prokurorei piemērojot viņam priekšrakstu par sodu, nosakot sodu – sabiedrisko darbu 80 stundu apmērā.
Pierādījumus – patronu maku un patronu turētāju – pēc prokurora priekšraksta par sodu spēkā stāšanās nolemts iznīcināt.
Soda izciešanai Eduardam jāierodas Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā.