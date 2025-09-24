Par negadījumu dzērumā jāmaksā desmit tūkstoši

Austrumzemgales prokuratūras prokurore šā gada 28. augustā, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka apsūdzētais Rihards A. (vārds mainīts) šā gada 16. augustā, laika posmā no pulksten 20.25 līdz pulksten 20.54, pirmstiesas procesā precīzāk nenoskaidrotā laikā, bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa
vadīšanas tiesībām, kas noteiktā kārtībā nav iegūtas, atrodoties alkohola ietekmē ar minimālo alkohola koncentrāciju izelpas gaisā 1,7 promiles, vadīja automašīnu «BMW 530». Viņš brauca Ogrē pa Daugavpils ielu (autoceļš A6, «Rīga–Daugavpils») un krustojumā ar Jura Alunāna ielu uzbrauca automašīnai «Kia Sorento», kas bija apstājusies pie luksofora, jo dega sarkanās gaismas signāls.
Par laimi, cietušo personu nebija, apskādēti vien auto. Par atbildību mīkstinošu apstākli atzīstams tas, ka apsūdzētais vaļsirdīgi atzinies un nožēlojis izdarīto. Atbildību pastiprinoši apstākļi netika konstatēti.
Apsūdzētais piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, piemērojot viņam
probācijas uzraudzību uz vienu gadu un astoņiem mēnešiem, nosakot papildsodu – transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem. Proti, piecus gadus Rihards nevarēs iegūt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
Jāpiebilst, ka noziedzīgo nodarījumu viņš izdarīja ar kādai akciju sabiedrībai piederošo automašīnu «BMW 530», par kuru Rihardam ar minēto akciju sabiedrību bija noslēgts finanšu līgums. Tajā uzrādītā auto iegādes vērtība ir 9990 eiro. Ņemot vērā, ka persona auto iegādājusies aptuveni pirms diviem mēnešiem, nosakot transportlīdzekļa vērtību un izvērtējot apsūdzētā materiālo stāvokli, nolemts no Riharda piedzīt pilnu auto iegādes dokumentos norādīto summu, proti, gandrīz desmit tūkstošus eiro.
Prokurora priekšraksts par sodu ir stājies spēkā un nav pārsūdzams. Rihardam soda izciešanai jāierodas Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā.