Par sievas piekaušanu bērnu klātbūtnē – prāvs naudassods

Austrumzemgales prokuratūras prokurore šā gada 31. jūlijā Ogrē izskatīja
2023. gada 17. maijā uzsāktā kriminālprocesa materiālus, kur pie kriminālatbildības
saukts Viktors A. (vārds mainīts) par to, ka, būdams persona, no kuras cietušie ir materiāli un citādi atkarīgi, vardarbīgi apgājās ar mazgadīgajiem, nodarot viņiem
psihiskas ciešanas.
Laika posmā no 2021. gada līdz 2023. gada 14. janvārim, pirmstiesas kriminālprocesā
precīzāk nenoskaidrotos datumos un laikos, Viktors ar sievu Inesi A. (vārds mainīts) un viņu kopīgajiem bērniem – Danielu A. (vārds mainīts) un Montu A. (vārds mainīts) dzīvoja ģimenes dzīvesvietā. Viktors, apzinoties, ka abi bērni ir materiāli un emocionāli no viņa atkarīgi, norādītajā laika posmā vairākkārt savstarpējo konfliktu laikā ar sievu pielietoja pret viņu dažādu veidu fizisku vardarbību abu bērnu klātbūtnē.
Turklāt 2023. gada 14. janvārī Viktors, atrodoties dzīvesvietā, Montas un Daniela klātbūtnē savstarpēja konflikta laikā ar sievu apsaukāja Inesi rupjiem, necenzētiem vārdiem un pielietoja pret viņu fizisku vardarbību – vienu reizi ar dūri iesita pa kreisās rokas apakšdelmu, ne mazāk kā divas reizes ar dūri iesita pa seju, ar plaukstu iesita pa pieri un zodu, kā arī rāva aiz rokām.
Tajā bija spiestas noraudzīties abu atvases. Šādos apstākļos Viktors, apdraudot mazgadīgo bērnu psihisko veselību, radīja viņiem psihiskas ciešanas (trauksmi, bailes un kaunu) – bērnu klātbūtnē vardarbīgi izturoties pret viņu māti. Psihologi to atzīst kā emocionālās vardarbības rezultātu, kas vēlāk mēdz izpausties kā kaitīgas izmaiņas bērnu emocionālajā sfērā negatīvu psihisku stāvokļu veidā.
Apsūdzētais liecināja, ka izsniegtā apsūdzība viņam ir saprotama, sevi par vainīgu atzina pilnībā un piekrita apsūdzībā norādītajiem faktiem, kā arī piekrita, ka kriminālprocess tiek pabeigts ar prokurora priekšrakstu par sodu, piemērojot naudas sodu minimālā apmērā.
Nosakot sodu, par apsūdzētā atbildību mīkstinošu apstākli abos noziegumos atzīts tas, ka viņš vaļsirdīgi atzinās un izdarīto nožēloja. Savukārt apsūdzētā atbildību pastiprinoši apstākļi netika konstatēti.
Viktors ir Latvijas Republikas pilsonis, ieguvis vidējo izglītību specialitātē – mēbeļu galdnieks, šobrīd nu jau šķīries, viņa apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni. 2023. gada 25. jūlijā ar Austrumzemgales prokuratūras prokurora priekšrakstu par sodu bijis sodīts par izvairīšanos no savu bērnu uzturēšanas, nosakot sabiedrisko darbu uz 160 stundām. Strādā par noliktavas strādnieku, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts kā nodokļu maksātājs.
Ar prokurora priekšrakstu par sodu Viktoram piemērots naudas sods desmit Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā, tas ir, 7400 eiro, kā arī viņam jāsedz procesuālie izdevumi 67 eiro apmērā par cietušajiem sniegtajiem zvērināta advokāta pakalpojumiem.
Prokurora priekšraksts par sodu ir stājies spēkā, to šā gada 31. jūlijā apstiprinājis arī Zemgales tiesas apgabala prokuratūras virsprokurors.