Austrumzemgales prokuratūras prokurore šā gada 31. oktobrī Ogrē, izskatot krimināllietu, konstatēja, ka apsūdzētais Eduards (vārds mainīts) – nepilsonis, nestrādājošs pensionārs ar augstāko izglītību, iepriekš nesodīts – nepildīja nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību. Proti, šā gada 16. septembrī ar Zemgales rajona tiesas nolēmumu personai noteikti pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļi, tostarp aizliegums jebkurā veidā sazināties ar Oksanu (vārds mainīts).
Ar minēto tiesas lēmumu persona iepazīstināta, ko apliecināja ar parakstu.
Neraugoties uz tiesas noteikto aizliegumu, zinot par kriminālatbildību tā nepildīšanas
gadījumā, šā gada 19. septembrī Eduards divas reizes zvanīja Oksanai pa mobilo tālruni. Turpinot savas noziedzīgās darbības, laika periodā no 20. septembra līdz 21. septembrim varmāka no sava mobilā tālruņa ar aplikācijas WhatsApp starpniecību sazinājās ar cietušo, nosūtot viņai uz viņas mobilā tālruņa numuru astoņas ziņas, tādējādi ļaunprātīgi nepildot tiesas nolēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. Turklāt minētajā nolēmumā Eduardam bija noteikts aizliegums atrasties mājoklim, kurā dzīvo Oksana, tuvāk par 150 metriem.
Kad ar īsziņām viņš sev vēlamo rezultātu nebija sasniedzis, varmāka ieradās pie sievietes mājokļa un pārvietojās pa pagalmu. Par notikušo tika informēti policijas darbinieki, kuri, ierodoties notikuma vietā, minētās noziedzīgās darbības pārtrauca, jo ar šiem noziedzīgiem nodarījumiem tika apdraudētas personas neaizskaramības intereses, tiesības būt pasargātai no jebkāda veida vardarbības no savstarpēji saistītu personu puses.
Par iepriekš minētajām darbībām vīrietis attiecīgi saukts pie likumā noteiktās atbildības. Savu vainu viņš pilnībā atzina, izdarīto nožēloja, kas uzskatīts par vainu mīkstinošu apstākli. Vainu pastiprinoši apstākļi netika konstatēti. Sniegt kādus papildu paskaidrojumus viņš nevēlējās, piekrītot kriminālprocesa pabeigšanai, piemērojot prokurora priekšrakstu par sodu, nosakot sodu – sabiedrisko darbu uz 200 stundām.
Soda izciešanas uzsākšanai viņam jāierodas Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā, kas piemeklēs varmākam darbu atbilstoši viņa spējām un prasmēm.