Austrumzemgales prokuratūras prokurore Ogrē šā gada 28. oktobrī, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka apsūdzētais Kārlis A. (vārds mainīts), kurš ir
Latvijas pilsonis, neprecējies, ieguvis pamata izglītību, nekur nestrādā, agrāk sodīts, sodāmība dzēsta, apgādībā personu nav, ļaunprātīgi nepildīja nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību. Proti, ar pērnā gada 28. decembra lēmumu Kārlim bija noteikti pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļi – aizliegums satikties ar Mārīti B. (vārds mainīts) un uzturēt ar viņu fizisku vai vizuālu saskari.
Ar minēto tiesas lēmumu Kārlis iepazīstināts šā gada 1. janvārī, ko viņš
apliecinājis ar savu parakstu.
Neskatoties uz tiesas noteikto aizliegumu, zinot par kriminālatbildību tā nepildīšanas
gadījumā, 2025. gada 14. oktobrī ap pulksten 20 apsūdzētais, būdams alkohola ietekmē, ļaunprātīgi pārkāpjot tiesas lēmumā noteikto, ieradās Mārītes dzīvesvietā, kur sievieti satika un, uzturot ar viņu fizisku un vizuālu saskari, uzvedās agresīvi.
Par notikušo tika informēti policijas darbinieki, kuri jau pēc desmit minūtēm, ierodoties notikuma vietā, Kārli aizturēja.
Apsūdzētais savu vainu pilnībā atzina, izdarīto nožēloja, kas uzskatāms par vainu mīkstinošu apstākli. Liecības par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļiem sniegt nevēlējās. Par vainu pastiprinošu apstākli atzīts tas, ka likumpārkāpuma izdarīšanas brīdī viņš atradās alkohola reibumā. Apsūdzētais piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, piemērojot viņam priekšrakstu par sodu, nosakot sodu – probācijas uzraudzība uz vienu gadu un sešiem mēnešiem.
Prokurora priekšraksts par sodu ir stājies spējā, un Kārlim soda izciešana jāuzsāk
Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā.