No tiem 15 transportlīdzekļa vadītāji pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā, turklāt 14 gadījumos reibums bija tik nopietns, ka piemērota kriminālatbildība un konfiscēts transportlīdzeklis vai tiks piedzīta tā vērtība.
Visvairāk dzērājšoferu pieķerti Rīgas reģionā. Savukārt Vidzemē divi vadītāji pie stūres sēdušies narkotisko vielu ietekmē.
Par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 248 protokoli: Latgalē sodīti 85 autovadītāji, Kurzemē - 53, Vidzemē - 46, Rīgas reģionā - 40, bet Zemgalē - 24 transporta līdzekļu vadītāji.
Kopumā policija vakar noformējusi 630 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.