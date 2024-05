Par uzbrukumu policistam – gads cietumā

Vīrietim tika celta apsūdzība par Ceļu satiksmes noteikumu vai Transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi.

Tāpat viņš tiek apsūdzēts par uzbrukumu varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai sakarā ar tās likumisku dienesta darbību, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.

Trillera cienīgie notikumi norisinājās pirms pieciem gadiem un, domājams, daudziem ogrēniešiem, kuri baudīja saulaina vasaras vakara mieru, vēl joprojām palikuši spilgtā atmiņā.

Atbilstoši zemākas instances tiesas konstatētajam, 2019. gada 24. jūlijā ap pulksten 19 policists saņēma informāciju, ka persona Rīgā, Krasta ielā, vada automašīnu «Audi A6», iespējams, atrodoties narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Pamanījis aizdomīgo transportlīdzekli, viņš uzsāka sekošanu, pa skaļruni vairākkārt dodot rīkojumu apstāties. Automašīna apstājās, bet tālākajiem policista likumīgajiem rīkojumiem tās vadītājs nepakļāvās. Brīdī, kad policists centās šoferi izsēdināt no automašīnas, vīrietis uzsāka strauju kustību likumsarga virzienā, apdraudot valsts varas pārstāvja veselību un dzīvību. Pakaļdzīšanās, protams, turpinājās, piesaistot nu jau divas patruļpolicijas ekipāžas. Autovadītājs joprojām nepakļāvās policijas darbinieku prasībām. Neizdevās arī mēģinājums tolaik Maskavas ielā bēgli bloķēt – viņš taranēja likumsargu auto un turpināja bēgšanu. Šofera aizturēšanā iesaistījās arī Rīgas pašvaldības policijas ekipāža, taču nesekmīgi, jo likumsargu auto avarēja. Tikmēr bēglis savā ceļā aizķēra arī vairākas iedzīvotāju automašīnas. Vienā no tām atradās sieviete ar bērnu, kuri, par laimi, guva tikai nelielas traumas.

Izbraucot no Rīgas un dodoties Ogres virzienā, bēgošais autovadītājs kāpināja braukšanas ātrumu un nu jau traucās ar vairāk nekā 200 kilometriem stundā.

Bēgļa vajāšanā iesaistījās arī Salaspils policijas iecirkņa likumsargi un Ogres policisti, kuri mēģināja izveidot bloķēšanas vietu. Arī braucot pa Ogres pilsētas teritoriju, šoferis ilgstoši nepakļāvās policistu prasībām, kā arī pārkāpa ātrumu, līdz visbeidzot Ogrē, Rīgas ielā, pretim tā sauktajam Varžu dīķim, kad pa bēgošo autovadītāju bija raidīti vismaz 15 šāvieni, daļa no kuriem trāpīja arī viņa ķermenī, braucējs strauji bremzēja, izraisot sadursmi ar aizmugurē braucošo policijas motociklu. Motocikla vadītājs guva smagus miesas bojājumus, kas bīstami dzīvībai.

Vēlāk, veicot ekspertīzi, noskaidrots, ka bēglis transportlīdzekli bija vadījis, būdams narkotisko vielu reibumā.

Iztiesāšanas gaitā apsūdzētais apgalvoja, ka viņam bijis nodoms izvairīties no aizturēšanas, nevis uzbrukt policistam. Apgabaltiesa šai sakarā ir atsaukusies uz AT judikatūrā paustajām atziņām un norādījusi, ka nav izšķirošas nozīmes iemeslam, kādēļ apsūdzētais centies izvairīties no aizturēšanas, bet gan viņa apzināti veiktajām darbībām, kas bija saistītas ar vardarbību. Senāts atzina, ka apsūdzētā kasācijas sūdzībā nav izklāstīti tādi argumenti, kas varētu būt par pamatu apgabaltiesas lēmuma atcelšanai attiecīgajā daļā.

Apsūdzētais arī iebilda, ka viņam inkriminētie pārkāpumi, tajā skaitā straujā bremzēšana, ir pamatota ar narkotisko vielu ietekmi, bet nav izvērtēti pierādījumi, kas attiecas uz to, kā viņa spēju adekvāti pārvaldīt situāciju uz ceļa un loģiski plānot savu rīcību ietekmēja šāviens galvā. Šai sakarā AT atzina, ka apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi visus lietā iegūtos pierādījumus to kopumā un savstarpējā sakarībā, atsevišķiem pierādījumiem iepriekš noteikusi augstāku ticamības pakāpi nekā pārējiem pierādījumiem, atsevišķus pierādījumus vispār nav vērtējusi, savukārt vairāki atzinumi neatbilst lietā iegūtajiem pierādījumiem.

Daļā, ar kuru apsūdzētais notiesāts par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, vadot transportlīdzekli narkotisko vielu ietekmē, kā rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums, apgabaltiesas pieņemtais lēmums atcelts un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai.