Apzog vasarnīcu
17. oktobrī konstatēts, ka vasarnīcā Lielvārdē, uzlaužot durvis, nozagtas mantas – 25 metrus garš pagarinātājs, segas un citas lietas. Savukārt 19. oktobrī konstatēts, ka Lielvārdē dārza mājiņai izsists loga stikls, nozagts motorzāģis un citi sīkumi.
Brauc reibumā
18. oktobrī M. Ogrē, Upes prospektā, vadīja automašīnu “Audi A4”, būdams 2,83 promiles stiprā alkohola reibumā. Saņemta arī informācija, ka 13. septembrī L. Ikšķilē vadīja transportlīdzekli, būdams alkohola reibumā, kas pārsniedz pieļaujamo normu.
Sniedz nepatiesas ziņas
Saņemta informācija, ka laika periodā no 12. līdz 18. oktobrim kādas SIA pārstāvji Ciemupē, iespējams, apzināti snieguši nepatiesas ziņas valsts institūcijai.
Izkrāpj naudu
Saņemta informācija, ka laika periodā no 15. līdz 16. oktobrim, uzdodoties par bankas darbiniekiem, Ogrē personai izkrāpti 2900 eiro. Cietusī krāpniekiem, kuri ieradās un runāja krievu valodā, nodeva savu bankas karti, un no tās noņemta iepriekš minētā summa.