Piektdiena, 24. oktobris, 2025 14:20

Par vairākiem noziegumiem Ogres novadā sākti kriminālprocesi

"Ogres Vēstis Visiem" / OgreNet
Par vairākiem noziegumiem Ogres novadā sākti kriminālprocesi
Foto: pixabay.com
Piektdiena, 24. oktobris, 2025 14:20

Par vairākiem noziegumiem Ogres novadā sākti kriminālprocesi

"Ogres Vēstis Visiem" / OgreNet

Oktobra vidū Ogres novadā notikuši vairāki noziegumi, par kuriem sākti kriminālprocesi: apzagta vasarnīca un dārza mājiņa, kāds autovadītājs braucis alkohola reibumā, uzņēmuma pārstāvji, iespējams, apzināti snieguši nepatiesas ziņas, kā arī, uzdodoties par bankas darbiniekiem, tikusi izkrāpta nauda, informē Valsts policijā.

Apzog vasarnīcu

17. oktobrī konstatēts, ka vasarnīcā Lielvārdē, uzlaužot durvis, nozagtas mantas – 25 metrus garš pagarinātājs, segas un citas lietas. Savukārt 19. oktobrī konstatēts, ka Lielvārdē dārza mājiņai izsists loga stikls, nozagts motorzāģis un citi sīkumi. 

Brauc reibumā

18. oktobrī M. Ogrē, Upes prospektā, vadīja automašīnu “Audi A4”, būdams 2,83 promiles stiprā alkohola reibumā. Saņemta arī informācija, ka 13. septembrī L. Ikšķilē vadīja transportlīdzekli, būdams alkohola reibumā, kas pārsniedz pieļaujamo normu. 

Sniedz nepatiesas ziņas

Saņemta informācija, ka laika periodā no 12. līdz 18. oktobrim kādas SIA pārstāvji Ciemupē, iespējams, apzināti snieguši nepatiesas ziņas valsts institūcijai. 

Izkrāpj naudu

Saņemta informācija, ka laika periodā no 15. līdz 16. oktobrim, uzdodoties par bankas darbiniekiem, Ogrē personai izkrāpti 2900 eiro. Cietusī  krāpniekiem, kuri ieradās un runāja krievu valodā, nodeva savu bankas karti, un no tās noņemta iepriekš minētā summa. 

