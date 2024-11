Par vardarbību pret paša māti – nosacīts sods OVV

Lai gan vardarbība ģimenē ir viens no izplatītākajiem noziedzības veidiem, tuvinieki reti vēršas policijā. Tās ir gan bailes no atkārtotas izrēķināšanās, gan kauns no apkārtējiem. Tomēr, ja cietušā mērs ir pilns, varmākam par izdarīto nākas atbildēt tiesas priekšā. Zemgales rajona tiesa šā gada 14. oktobrī rakstveida procesā iztiesāja krimināllietu Arnolda A. (vārds mainīts) apsūdzībā par vardarbīgu apiešanos ar personu, ar kuru viņš ir pirmajā radniecības pakāpē, nodarot šai personai fiziskas ciešanas.