Par zādzībām un patvaļīgi nocirstiem kokiem Ogres novadā sākti kriminālprocesi

Par zādzībām un patvaļīgi nocirstiem kokiem Ogres novadā sākti kriminālprocesi
Foto: pixabay.com
Par zādzībām un patvaļīgi nocirstiem kokiem Ogres novadā sākti kriminālprocesi

Par vairākiem noziegumiem Ogres novadā, kas notikuši septembrī un oktobra beigās, sākti kriminālprocesi: nozagti zāģbaļķi, motorzāģis un leņķzāģis, kā arī patvaļīgi nocirsti koki, informē Valsts policijas pārstāvji.

Nozog zāģbaļķus

Saņemta informācija, ka laika periodā no 5. līdz 25. septembrim Jumpravas pagastā nozagti 57 kubikmetri zāģbaļķu, kas pieder kādai akciju sabiedrībai, nodarot mantisko zaudējumu 6381 eiro apmērā. 

Paliek bez zāģiem

26. oktobrī konstatēts, ka Mazozolu pagastā, uzlaužot šķūņa sienu, nozagts motorzāģis "Husqvarna" un leņķzāģis "Makita". Cietušajiem nodarīts materiālais zaudējums 800 eiro apmērā. 

Patvaļīgi nocērt kokus

28. oktobrī konstatēts, ka privātīpašumā Madlienas pagastā patvaļīgi izzāģēti koki.

