Nozog zāģbaļķus
Saņemta informācija, ka laika periodā no 5. līdz 25. septembrim Jumpravas pagastā nozagti 57 kubikmetri zāģbaļķu, kas pieder kādai akciju sabiedrībai, nodarot mantisko zaudējumu 6381 eiro apmērā.
Paliek bez zāģiem
26. oktobrī konstatēts, ka Mazozolu pagastā, uzlaužot šķūņa sienu, nozagts motorzāģis "Husqvarna" un leņķzāģis "Makita". Cietušajiem nodarīts materiālais zaudējums 800 eiro apmērā.
Patvaļīgi nocērt kokus
28. oktobrī konstatēts, ka privātīpašumā Madlienas pagastā patvaļīgi izzāģēti koki.