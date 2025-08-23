Par zādzību veikalā Ogrē – sabiedriskais darbs

Austrumzemgales prokuratūras prokurore šā gada 1. augustā Ogrē, izskatījusi krimināllietas materiālus, konstatēja, ka apsūdzētais Sergejs A. (vārds mainīts) izdarīja svešas kustamas mantas slepenu nolaupīšanu (zādzību) nelielā apmērā.
Šā gada 26. jūlijā pulksten 9.52 Sergejs, atrodoties SIA "LIDL Latvia" veikalā Ogrē, Kalna prospektā 2A, iedzīvošanās nolūkā, mantkārīgu motīvu vadīts, būdams alkohola ietekmē, no preču plaukta paņēma divas 0,2 litru tilpuma 38% degvīna "Classic" pudeles, katru 2,45 eiro vērtībā, un paslēpa savu bikšu kabatās. Turpinot noziedzīgās darbības, Sergejs no preču plaukta paņēma divas 0,7 litru tilpuma 40% degvīna "Rachmaninoff" pudeles, katru 8,99 eiro vērtībā, un, uzskatot, ka viņa darbības neviens nenovēro, paņemtās preces paslēpa līdzpaņemtajā mugursomā, un, nesamaksājot par tām, izgāja no veikala. Šādā veidā apsūdzētais slepeni nolaupīja alkoholu 22,88 eiro vērtībā, tas ir, nelielā apmērā.
Tas, ka apsūdzētais vainu atzīst un izdarīto nožēlo, uzskatāms par vainu mīkstinošu, bet tas, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts alkohola reibumā, – vainu pastiprinošu apstākli.
Apsūdzētais ir Latvijas pilsonis, neprecējies, apgādībā personu nav, ieguvis pamata izglītību, strādā gadījuma darbus, amats – būvniecības darbi, iepriekš vienu reizi sodīts, sodāmība dzēsta.
Sergejs liecības par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļiem sniegt nevēlējās un piekrita prokurorei par kriminālprocesa pabeigšanu ar priekšrakstu par sodu, nosakot viņam sodu – sabiedriskais darbs 150 stundu apmērā. Jāpiebilst, ka sabiedriskais darbs ir personas piespiedu iesaistīšana tās vecumam, psiholoģiskajām īpašībām, fiziskajām spējām un attīstības līmenim piemērotos sabiedrībai nepieciešamos darbos no pamatdarba vai mācībām brīvajā laikā un bez atlīdzības. Apsūdzētais piekrita arī cietušā pieteiktā kaitējuma kompensācijas apmēram 4,90 eiro un apņēmās to atlīdzināt.
Priekšraksts par sodu ir stājies spēkā, un apsūdzētajam ir pienākums ierasties reģistrācijai – Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļā, lai sāktu pildīt piespriesto.