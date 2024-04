Pārbaudot 158 trauksmes sirēnas, bez traucējumiem nostrādāja 152 sirēnas

Trauksmes sirēnu pārbaudes rezultāti:



• Rīgā un Rīgas reģionā no 55 izvietotajām sirēnām bez traucējumiem nostrādāja 52 sirēnas. Dubultos un viena no Rīgā izvietotajām sirēnām nenostrādāja attālināti un tika iedarbinātas uz vietas manuāli. Savukārt Baldonē izvietotā sirēna netika pārbaudīta, jo tai tiek veikti remontdarbi.



• Kurzemē no 29 izvietotajām trauksmes sirēnām bez traucējumiem nostrādāja 26 sirēnas. Sabilē izvietotā sirēna nenostrādāja, savukārt viena Ventspilī un viena Liepājā izvietotā sirēna netika pārbaudīta, jo tām tiek veikti remontdarbi;



• Zemgalē no 23 izvietotajām sirēnām bez traucējumiem nostrādāja 19 sirēnas. Divas Jelgavā un Aucē izvietotā sirēna izvietotā sirēna nenostrādāja attālināti un tika iedarbinātas uz vietas manuāli. Savukārt, Bauskā izvietotā sirēna netika pārbaudīta, jo tai tiek veikti remontdarbi;



• Latgalē no 29 izvietotajām sirēnām bez traucējumiem nostrādāja 25 sirēnas. Preiļos un Viļānos izvietotās sirēnas nenostrādāja attālināti un tika iedarbinātas uz vietas manuāli. Savukārt, Subatē un Rēzeknē izvietotās sirēnas netika pārbaudītas, jo tām tiek veikti remontdarbi.



• Vidzemē no 28 izvietotajām sirēnām bez traucējumiem nostrādāja 26 sirēnas. Sedā un Valmierā izvietotās sirēnas nenostrādāja attālināti un tika iedarbinātas uz vietas manuāli.



Par visiem pārbaudes laikā konstatētajiem traucējumiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informēja Iekšlietu ministrijas Informācijas centru, kas tehniski nodrošina trauksmes sirēnu (un programmnodrošinājuma) apkopi un uzturēšanu.



Trauksmes sirēnu uzdevums ir brīdinātu iedzīvotājus dabas vai tehnogēnās katastrofas vai tās draudu gadījumā. Paralēli informācija par apdraudējumu tiek pārraidīta ar elektronisko plašsaziņas līdzekļu (radio, TV) palīdzību. Šāda pārbaude tiek veikta katru pusgadu, lai pārliecinātos par valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas tehnisko gatavību – trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli, iespējamiem bojājumiem vai traucējumiem sirēnu darbībā, kā arī starp VUGD un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (radio, TV) noslēgto līgumu darbības izpildi. Notikumi Ukrainā parāda agrīnās brīdināšanas sistēmas nozīmi valsts un sabiedrības drošība stiprināšanā, tādēļ notiek aktīvs darbs pie jaunu instrumentu ieviešanas, tajā skaitā, šūnu apraides tehnoloģiju, kas nodrošinātu ātrāku informācijas izplatīšanu sabiedrībai par ārkārtas notikumiem un ieteicamo rīcību.



Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas atrodas Latvijas teritorijā, mobilo sakaru operatori šodien nosūtīja SMS ar informāciju, ka notiek plānota trauksmes sirēnu pārbaude.

Iepriekšējā trauksmes sirēnu pārbaudē, 2022. gada 22. novembrī, no pārbaudītajām 164 trauksmes sirēnām, nenostrādāja divas.



Lai pilnveidotu un attīstītu esošo valsts agrīnās brīdināšanas sistēmu, kas būtu piemērota dažāda veida apdraudējuma situācijās, 2023.gadā Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir uzsācis iepirkuma procedūru, lai Latvijā ieviestu šūnu apraides risinājums, ar kura palīdzību apdraudējuma situācijās iedzīvotāji varēt saņemt agrīno brīdināšanu uz saviem mobilajiem telefoniem. Šūnu apraides risinājuma ieviešanā tiks izmantots Eiropas Savienības 2021.-2027.gada fonda –ES Darbības programmas specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” līdzekļi.



Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas, kuras ir izvietotas tā, lai raidītais skaņas signāls būtu dzirdams apmēram 1,5 kilometru rādiusā (sirēnu dzirdamību ietekmē sirēnu izvietojuma augstums, teritoriālās apbūves īpatnības, pilsētas ikdienas transporta un ražošanas objektu radītie trokšņi, meteoroloģiskie apstākļi). VUGD atgādina, ka gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, iedzīvotājiem jāieslēdz televizori un radioaparāti (Latvijas sabiedriskie mediji – “Latvijas televīzijas” kanāli LTV1 un LTV7, vai “Latvijas radio” apraides kanāli) vai citas ierīces, piemēram, mobilo telefonu aplikācijas vai radiouztvērēji, informācijas saņemšanai par trauksmes sirēnu ieslēgšanas iemeslu un iedzīvotāju nepieciešamo rīcību.



Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta noteikumiem Nr.440 “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība”, trauksmes sirēnu pārbaude notiek divas reizes gadā.