Pārbūves darbu dēļ Skolas ielas posmā Ogrē mainās satiksmes organizācija

Turpinās darbi projekta “Skolas ielas (posmā no Pirts ielas līdz Jaunogres prospektam) Ogrē pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros. Šobrīd norit intensīvi būvdarbi posmā no Andreja Pumpura ielas un Jaunogres prospekta krustojuma līdz iebrauktuvei stadionā. Būvdarbu veicējs plāno uzsākt būvdarbus arī posmā no Pirts ielas līdz Ogres stadiona iebrauktuvei, kas sāksies 14. jūlijā. Šis posms gan paliks atvērts autotransportam un gājēju plūsmai, taču būs dažādi apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi, informē Ogres novada pašvaldībā.