Aizliegums pārvietoties, ja persona uzrāda aizpildītu apliecinājumu un personu apliecinošu dokumentu (personas apliecību vai pasi), nav attiecināms uz personām:
-kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās, vai veic darba vai dienesta pienākumus,
-kurām nepieciešama psiholoģiskā atbalsta, ārstniecības pakalpojumu, tai skaitā vakcinācijas pret Covid-19 infekciju, saņemšana vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajā aprūpe, vai diennakts aptiekas apmeklējums
-kurām nepieciešama nokļūšana līdz vai no pasažieru pārvadājumu sniegšanas vietai lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā vai autoostā.
Apliecinājumu aizpilda katra persona individuāli. Apliecinājums ir jāaizpilda pirms telpu pamešanas!
Kādā formā jāaizpilda pašapliecinājums?
Pašapliecinājumu var aizpildīt rakstiski brīvā formā (drukātā formātā gan uz mājaslapā norādīta veidlapas parauga, gan pēc piemēra uz baltas lapas), vai elektroniski savā viedierīcē.
Pašapliecinājuma formas paraugs atrodas Valsts policijas mājaslapā un tiks izvietots arī citu valsts institūciju mājaslapās.
Kas jānorāda pašapliecinājumā?
Pašapliecinājumā persona norāda:
-vārdu un uzvārdu
-personas kodu
-dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas adresi
-darbavietas nosaukumu, adresi, kontaktinformāciju
-dzīvesvietas/uzturēšanas vietas/darba vietas atstāšanas iemeslu un laiku
-pārvietošanās galamērķi
-parakstu
Ja dzīvesvietas atstāšanas iemesls ir darba pienākumu pildīšana, apliecinājumā jānorāda arī darba vietas nosaukumu un vadības (kontaktpersonas) kontakttālrunis, vai pakalpojuma saņemšanas vietu.
Kam jāuzrāda šis apliecinājums?
Aizpildīts pašapliecinājums jāuzrāda pēc Valsts vai pašvaldības policijas pārstāvja pieprasījuma. Tāpat personām jābūt līdz personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.
Ja jādodas pakaļ ģimenes loceklim uz lidostu mājsēdes laikā, vai to drīkst darīt?
Jā, personai, kas dodas pakaļ ieceļotājam, jābūt līdzi aizpildītam pašapliecinājumam, personu apliecinošam dokumentam, kā arī personas lidmašīnas biļetes kopijai. Šīs pašas prasības attiecas arī, ja persona tiek vesta uz lidostu.
Vai es varu izvest suni ārā pēc pulksten 20.00?
Jāsaprot, ka šie īpašie piesardzības ierobežojumi ir ieviesti, lai samazinātu Covid-19 izplatības iespējas! Aicinām rast iespēju dzīvniekus izvest pastaigā līdz pulksten 20.00, tomēr, ja nav šādas iespējas, tad pēc pulksten 20.00 drīkst vest dzīvnieku īslaicīgā pastaigā savas dzīvesvietas tuvumā. Atgādinām gan, ka izvest ārā suni vienlaikus drīkst viens cilvēks, nevis visa ģimene.
Ja šāda nepieciešamība rodas un iedzīvotāji izturas atbildīgi, policija uz to raudzīsies ar sapratni.
Vai taksometri varēs strādāt?
Taksometra pakalpojumu var izmantot persona, lai dotos uz darbu vai no tā vai atgrieztos dzīvesvietā, vai uz ārstniecības iestādi vai veterinārmedicīnas iestādi vai no tās, kā arī nokļūšanai līdz pasažieru pārvadājumu sniegšanas vietai lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā vai autoostā.
Taksometrā var atrasties tikai viens pasažieris vai vienas mājsaimniecības locekļi, vai pasažieris kopā ar nepilngadīgu bērnu vai personu, kurai nepieciešama asistenta palīdzība vai kurai ir objektīvas grūtības vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.
Kāds ir sods, ja netiek ievēroti noteiktie drošības ierobežojumi?
Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, bet piemērojamais sods ir bargs - fiziskām personām sods var sasniegt 2000 eiro, juridiskām personām – 5000 eiro.