Piektdiena, 03.07.2026 19:35
Benita, Everita, Verita
Piektdiena, 03.07.2026 19:35
Benita, Everita, Verita
Piektdiena, 3. jūlijs, 2026 16:25

Pašvaldība brīdina: šajās Lielvārdes peldvietās labāk nepeldēties

OgreNet
Pašvaldība brīdina: šajās Lielvārdes peldvietās labāk nepeldēties
Foto: Ogresnovads.lv
Piektdiena, 3. jūlijs, 2026 16:25

Pašvaldība brīdina: šajās Lielvārdes peldvietās labāk nepeldēties

OgreNet

Vasaras sezona Ogres novadā rit pilnā sparā, un siltajās dienās iedzīvotāji arvien biežāk izvēlas atpūtu pie ūdens. Ogres novada pašvaldības pārstāvji aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un rūpīgi izvērtēt peldēšanās vietu drošību, norādot, ka pašlaik nav ieteicams peldēties divās atpūtas vietās Lielvārdē.

Sliktās ūdens kvalitātes dēļ pašlaik peldēties nav ieteicams Daugavas ielā un Austriņu ceļā, Lielvārdē. Iedzīvotāji aicināti neizmantot šīs vietas peldēšanai līdz brīdim, kad būs saņemta informācija par ūdens kvalitātes uzlabošanos un peldēšanās ierobežojumu atcelšanu.

Vienlaikus pašvaldības pārstāvji atgādina, ka drošība pie ūdens ir katra paša atbildība – peldēties ieteicams tikai zināmās un drošās vietās, izvairoties no iešanas ūdenī alkohola reibumā un savu spēku pārvērtēšanas. Pat ja ūdenstilpe šķiet droša un sekla, bērni pie ūdens vienmēr pieaugušajiem ir jāuzrauga.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?