Sliktās ūdens kvalitātes dēļ pašlaik peldēties nav ieteicams Daugavas ielā un Austriņu ceļā, Lielvārdē. Iedzīvotāji aicināti neizmantot šīs vietas peldēšanai līdz brīdim, kad būs saņemta informācija par ūdens kvalitātes uzlabošanos un peldēšanās ierobežojumu atcelšanu.
Vienlaikus pašvaldības pārstāvji atgādina, ka drošība pie ūdens ir katra paša atbildība – peldēties ieteicams tikai zināmās un drošās vietās, izvairoties no iešanas ūdenī alkohola reibumā un savu spēku pārvērtēšanas. Pat ja ūdenstilpe šķiet droša un sekla, bērni pie ūdens vienmēr pieaugušajiem ir jāuzrauga.