R.Ikaunieks skaidro, ka iepriekš pašvaldības policija uz vairākiem tālruņa numuriem no visa novada iedzīvotājiem saņēma zvanus darba dienās līdz plkst.17.00, bet pēc plkst.17.00 zvanītāji tika savienoti ar Ogres Valsts policijas dežūrdaļu. Tagad Ogres novada iedzīvotāji un viesi Ogres novada pašvaldības policiju var sazvanīt pa vienu vienotu tālruņa numuru visu diennakti un saņemt informāciju par sabiedriskās kārtības jautājumiem Ogres novada teritorijā, kā arī var vērsties pēc palīdzības, lai tiktu novērsti likumpārkāpumi, un tas ir 65047100.
Ogres novada pašvaldības policijas diennakts dežūrdaļa izveidota ar mērķi, lai pašvaldības policija efektīvāk varētu veikt savus tiešos darba pienākumus, kā arī palīdzēt Ogres novada iedzīvotājiem un viesiem, operatīvi reaģējot uz saņemtajiem izsaukumiem.
Pateicoties dežūrdaļas izveidošanai, ir radusies iespēja arī vairāk uzmanības pievērst video kameru monitoringam ar mērķi novērst likumpārkāpumus, uz notikuma vietām nosūtot tos patruļdienesta darbiniekus, kuri patrulē pilsētā un ir tuvāk notikuma vietai.
R.Ikaunieks piebilst, ka nākamie darbi ir saistīti ar pašvaldības policijas attīstību, darbinieku profesionālo izaugsmi, štata vietu aizpildīšanu, darba algu palielināšanu, autobāzes atjaunošanu, darbinieku vizuālā tēla veidošanu, kā arī papildu ekipāžu ieviešanu Ogres novadā, kuras varēs operatīvi reaģēt, dodoties uz izsaukumiem, nodrošinot sabiedrisko kārtību un novēršot likumpārkāpumus Ogres novada teritorijā. Nākotnes plānos ir izveidot arī nodaļu, kura būs atbildīga par sabiedrisko kārtību uz ūdeņiem Ogres novadā.
Šobrīd Ogres novada pašvaldības policijā strādā 48 darbinieki un novadu apkalpo 3 diennakts patruļas ekipāžas.
Ogres novada pašvaldības diennakts dežūrdaļas tālrunis ir 65047100.
Kontaktinformācija par pašvaldības policijas darbiniekiem Ogres novadā: Pašvaldības policija | Ogres novada pašvaldība (ogresnovads.lv)