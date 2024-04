Pašvaldības policijas diennakts dežūrdaļas tālrunis - 65047100

“Iedzīvotāji aktīvi zvana uz dežūrdaļas tālruni, gan informējot par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, tādiem kā alkohola lietošana, gulošas personas, konflikti, transportlīdzekļu novietošana neatļautās vietās, transportlīdzekļa vadītājs, iespējams, ir reibumā, par piegružošanu un nepilngadīgo pārkāpumiem, gan lai konsultētos par dažādiem jautājumiem, piemēram, kur vērsties, ja ir domstarpības starp īrnieku un izīrētāju, ja atrastas vai nozagtas mantas,” situāciju raksturo R.Ikaunieks.

Vidēji diennakts laikā pašvaldības policijas diennakts dežūrdaļā tiek saņemti 15 izsaukumi, no kuriem 80% ir par situācijām Ogrē. No šī gada 1. maija līdz 22. jūnijam laika posmā no plkst. 17.00 līdz plkst. 8.00 reģistrēti 342 izsaukumi.

R.Ikaunieks skaidro, ka iepriekš pašvaldības policija uz vairākiem tālruņa numuriem no visa novada iedzīvotājiem saņēma zvanus darba dienās līdz plkst.17.00, bet pēc plkst.17.00 zvanītāji tika savienoti ar Ogres Valsts policijas dežūrdaļu. Tagad Ogres novada iedzīvotāji un viesi Ogres novada pašvaldības policiju var sazvanīt pa vienu vienotu tālruņa numuru visu diennakti un saņemt informāciju par sabiedriskās kārtības jautājumiem Ogres novada teritorijā, kā arī var vērsties pēc palīdzības, lai tiktu novērsti likumpārkāpumi, un tas ir 65047100.

Ogres novada pašvaldības policijas diennakts dežūrdaļa izveidota ar mērķi, lai pašvaldības policija efektīvāk varētu veikt savus tiešos darba pienākumus, kā arī palīdzēt Ogres novada iedzīvotājiem un viesiem, operatīvi reaģējot uz saņemtajiem izsaukumiem.

Pateicoties dežūrdaļas izveidošanai, ir radusies iespēja arī vairāk uzmanības pievērst video kameru monitoringam ar mērķi novērst likumpārkāpumus, uz notikuma vietām nosūtot tos patruļdienesta darbiniekus, kuri patrulē pilsētā un ir tuvāk notikuma vietai.

R.Ikaunieks piebilst, ka no 1.jūlijaplānots izvietot informāciju ar pašvaldības policijas kontaktinformāciju uz informācijas dēļiem pie novada pagastu pārvalžu ēkām, lai arī cilvēki, kuriem nav pieejams internets, ir informēti un var vērsties pēc palīdzības pašvaldības policijā.

Kontaktinformācija par pašvaldības policijas darbiniekiem Ogres novadā: Pašvaldības policija | Ogres novada pašvaldība (ogresnovads.lv)