Iedzīvotājs norāda, ka 4. aprīļa pēcpusdienā pie Ogres rajona slimnīcas kāds autovadītājs bija novietojis savu automašīnu tā, ka citi autovadītāji un arī ātrās neatliekamās palīdzības automašīna nevarēja tikt tai garām. “Bezkaunīgo un bezatbildīgo rīcību ievēroja pašvaldības policijas darbinieki, kuri reaģēja un uzrakstīja sodu. Šajā gadījumā ļoti pelnīti. Lūdzu izteikt pateicību policijas darbiniekiem,” raksta iedzīvotājs.
Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Reinis Ikaunieks norāda, ka 2022. gada 4. aprīlī, veicot sabiedriskās kārtības pasākumu nodrošināšanu - patrulēšanu Ogres pilsētas robežās -, tika saņemta informācija par automašīnu, kura novietota Ogrē, Slimnīcas ielā 2 tam neparedzētā vietā, aizšķērsojot brauktuvi ātrās neatliekamās palīdzības automašīnai, kā arī traucējot gājēju kustību.
Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki, ierodoties notikuma vietā, konstatēja pārkāpumu, tika pieņemts lēmums par soda piemērošanu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu.
"Ogres novada pašvaldības policijas darbs ir tendēts uz sabiedrības izglītošanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā – prevenciju, bet gadījumos, kad tiek ignorēta un neievērota likumā noteiktā kārtība, tad persona tiek saukta pie administratīvās atbildības," skaidro R.Ikaunieks.
Administratīvās atbildības likuma 13. pants nosaka, ka administratīvais sods ir ietekmēšanas līdzeklis, kas tiek piemērots administratīvo pārkāpumu izdarījušajai personai, lai aizsargātu sabiedrisko kārtību, atjaunotu taisnīgumu, sodītu par izdarīto pārkāpumu, kā arī atturētu administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu un citas personas no turpmākas administratīvo pārkāpumu izdarīšanas.
Ogres novada pašvaldības policija aicina iedzīvotājus arī turpmāk, ja tiek veikts vai konstatēts kāds pārkāpums, informēt par to Ogres novada pašvaldības policiju, zvanot uz tālruni 65047100 vai Valsts policijas palīdzības tālruni 110.