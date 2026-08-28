Pazudusi malka, ar cirvi sasists telefons un degoša pirts – Ogres novadā policijai darba netrūkst

Zog veikalā
Saņemta informācija, ka 12. jūlijā veikalā Ogrē, Rīgas ielā, nozagtas pārtikas preces vairāk nekā 58 eiro vērtībā.
Ar cirvi sasit telefonu un bankas karti
20. augustā Ogrē, Zilokalnu prospektā, dzīvesbiedrs ar cirvi sasita iesniedzējai piederošo telefonu un bankas karti.
Iespējams, nozog malku
21. augustā Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki informēja kolēģus no Valsts policijas, ka, iespējams, Suntažu pagastā nozagta malka.
Aizdegas pirts
22. augustā Tomes pagastā aizdegās vienstāva pirts, kas atradās tikai 20 metru no mājas. Uzsākts kriminālprocess, tiek noskaidroti aizdegšanās iemesli un apstākļi.