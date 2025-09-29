Pirmdiena, 29.09.2025 13:17
Mihails, Miķelis, Miks, Mikus
Pirmdiena, 29.09.2025 13:17
Mihails, Miķelis, Miks, Mikus
Svētdiena, 28. septembris, 2025 13:59

Pēc dronu incidentiem Dānijā NATO pastiprina modrību Baltijas jūrā

Leta
Pēc dronu incidentiem Dānijā NATO pastiprina modrību Baltijas jūrā
Foto: facebook/NATO allied air command
Svētdiena, 28. septembris, 2025 13:59

Pēc dronu incidentiem Dānijā NATO pastiprina modrību Baltijas jūrā

Leta

Pēc nevēlamu bezpilota lidaparātu ielaušanās Dānijas gaisa telpā NATO ir pastiprinājusi modrību Baltijas jūrā, naktī no sestdienas uz svētdienu preses konferencē paziņoja alianses pārstāvis Martins O’Donels.

Jaunie pasākumi "ietver vairākas izlūkošanas un novērošanas platformas un vismaz vienu pretgaisa aizsardzības fregati" reģionā uz rietumiem no Krievijas, paziņoja O’Donels.

Viņš norādīja, ka NATO augstākā vadība uztur kontaktus ar Dānijas līderiem saistībā ar dronu incidentiem. Kā jau ziņots, kopš pirmdienas Dānijā un Norvēģijā ir novēroti neidentificēti lidroboti, kā dēļ tika slēgtas vairākas lidostas.

Pēdējās nedēļās Krievijas droni un iznīcinātāji pārkāpuši vairāku NATO valstu gaisa telpas, iespējams, ar nodomu pārbaudīt alianses reakciju.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?