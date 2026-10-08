Ceturtdiena, 08.10.2026 21:33
Aina, Anete
Ceturtdiena, 08.10.2026 21:33
Aina, Anete
Ceturtdiena, 8. oktobris, 2026 14:41

Pēc mīklainu ugunsgrēku virknes Ogrē policijai izdevies notvert vienu dedzinātāju

OgreNet
Pēc mīklainu ugunsgrēku virknes Ogrē policijai izdevies notvert vienu dedzinātāju
Foto: Valsts policija
Ceturtdiena, 8. oktobris, 2026 14:41

Pēc mīklainu ugunsgrēku virknes Ogrē policijai izdevies notvert vienu dedzinātāju

OgreNet

Valsts policijai izdevies aizturēt aizdomās turēto saistībā ar nesenajiem dedzināšanas gadījumiem Ogrē, konkrēti – par daudzdzīvokļu nama durvju aizdedzināšanu 21. septembrī Rīgas ielā. Sākotnējā informācija liecina, ka šis uzbrucējs rīkojies personīgu motīvu dēļ, kamēr par pārējiem aizdomīgajiem ugunsgrēkiem pilsētā izmeklēšana vēl turpinās, vēsta tv3.lv.

Pēdējā mēneša laikā Ogrē fiksēta satraucoša ugunsgrēku virkne, kuru savā podkāstā "Degpunktā. Pēc titriem" vētīja raidījuma veidotāji.

Incidenti sākās 14. septembra rītausmā ar liesmām vietējā garāžu kooperatīvā.  Jau nākamajā naktī glābēji devās uz to pašu vietu, jo dega citas telpas, kas piederēja tam pašam īpašniekam, vietējos radot pamatotas bažas par mērķtiecīgu centienu viņu no šī īpašuma padzīt.

Aptuveni nedēļu vēlāk liesmas apdraudēja daudzstāvu mājas iemītniekus, kad tika aizdedzinātas dzīvokļa ārdurvis, līdz policija aizdomās turēto beidzot notvēra.

Vairāk skaties tv3.lv!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.