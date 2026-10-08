Pēc mīklainu ugunsgrēku virknes Ogrē policijai izdevies notvert vienu dedzinātāju

Pēdējā mēneša laikā Ogrē fiksēta satraucoša ugunsgrēku virkne, kuru savā podkāstā "Degpunktā. Pēc titriem" vētīja raidījuma veidotāji.
Incidenti sākās 14. septembra rītausmā ar liesmām vietējā garāžu kooperatīvā. Jau nākamajā naktī glābēji devās uz to pašu vietu, jo dega citas telpas, kas piederēja tam pašam īpašniekam, vietējos radot pamatotas bažas par mērķtiecīgu centienu viņu no šī īpašuma padzīt.
Aptuveni nedēļu vēlāk liesmas apdraudēja daudzstāvu mājas iemītniekus, kad tika aizdedzinātas dzīvokļa ārdurvis, līdz policija aizdomās turēto beidzot notvēra.
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