"Volkswagen Passat" vadītājs no gūtajām traumām slimnīcā mira. Policija ir sākusi kriminālprocesu un skaidro notikušā apstākļus.
Ceturtdiena, 23. decembris, 2021 10:27
Pēc negadījuma uz Tīnūžu-Kokneses šosejas slimnīcā mirst auto vadītājs
Pēc ceļu satiksmes negadījuma otrdien uz Tīnūžu-Kokneses šosejas slimnīcā miris kāds auto vadītājs.Traģiskais negadījums ar bojāgājuši noticis plkst.7.30 Ogres novada Rembates pagastā, uz autoceļa Tīnūži-Koknese, kur notika sadursme starp "Opel Movano" un "Volkswagen Passat" automašīnām.