"Viņš ir dzīvotājs!" Ogres skeitparkā vīrietis izglābj zēnu pēc smaga kritiena

Foto no A.Kristkalnes personīgā arhīva, Visitogre.lv
Kādam 4. maijs vēl vairāk atnesis svētku sajūtu! Ogrēniete Anda Kristkalne ar sociālo tīklu palīdzību pasakās kādam vietējam iedzīvotājam, kura ātrās rīcības dēļ tika laicīgi pamanīts sievietes dēla kritiens skeitparkā un sniegta palīdzība. "Es gribu pateikt milzīgi lielu publisku PALDIES no savas ģimenes vīrietim, kurš šodien atradās Ogres skeitparkā (PUMP trasē) un ievēroja mana dēla neveiksmīgo “lecienu”, tādejādi ātri reaģējot, sniedzot pirmo palīdzību un izsaucot NMP," raksta mamma Anda.


"PALDIES. Viņš ir dzīvotājs.  Egīls tiek “sveikā” ar vieglu smadzeņu satricinājumu un augšžokļa lūzumu un mēs dodamies mājās, miera režīmā. 

P.s. Kāpēc tieši šim cilvēkam… Jo iespējams, esošie bērni skeitparkā tam nebūtu pievērsuši tik lielu uzmanību… Paldies, ka bijāt tur, īstajā laikā un vietā," ar pateicību dalās mamma Anda.

Komentētāji vēl ātru atlabšanu jaunietim un pateicas glābējam. Ieva Leimane raksta: "Paldies vīrietim, kurš ir atbildīgs sabiedrības priekšā! Kaut vairāk būtu mums apkārt šādu cilvēku. Veselību dēlam un neizsīkstošu sportot prieku."

Tikmēr komentētāja Emīlija atceras arī savu nelaimīgo kritienu: "5 gadus atpakaļ arī ar skeitbordu lidoju, uzmetu salto uz galvas, atslēdzos. Labi, ka draugi bija līdzi un ātri reaģēja beigās gulēju slimnīcā ar galvas paura lūzumu un satricinājumu."

OgreNet pievienojas pateicībai un vēl Egīlam ātru atveseļošanos!

