"PALDIES. Viņš ir dzīvotājs. Egīls tiek “sveikā” ar vieglu smadzeņu satricinājumu un augšžokļa lūzumu un mēs dodamies mājās, miera režīmā.
P.s. Kāpēc tieši šim cilvēkam… Jo iespējams, esošie bērni skeitparkā tam nebūtu pievērsuši tik lielu uzmanību… Paldies, ka bijāt tur, īstajā laikā un vietā," ar pateicību dalās mamma Anda.
Komentētāji vēl ātru atlabšanu jaunietim un pateicas glābējam. Ieva Leimane raksta: "Paldies vīrietim, kurš ir atbildīgs sabiedrības priekšā! Kaut vairāk būtu mums apkārt šādu cilvēku. Veselību dēlam un neizsīkstošu sportot prieku."
Tikmēr komentētāja Emīlija atceras arī savu nelaimīgo kritienu: "5 gadus atpakaļ arī ar skeitbordu lidoju, uzmetu salto uz galvas, atslēdzos. Labi, ka draugi bija līdzi un ātri reaģēja beigās gulēju slimnīcā ar galvas paura lūzumu un satricinājumu."
OgreNet pievienojas pateicībai un vēl Egīlam ātru atveseļošanos!