Pēc sēņu karbonādes baudīšanas – uz slimnīcu

SIA «Ogres rajona slimnīca» valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs informē, ka aizvadītās nedēļas nogalē slimnīcā uzņemti 45 pacienti. Kopumā medicīnas iestādē pieejamas 98 gultasvietas.
Dainis Širovs norāda, ka sākotnēji saslimušajiem būtu jāvēršas pie saviem ģimenes ārstiem vai ambulatorajiem speciālistiem, jo slimnīcā palīdzību pirmām kārtām sniedz neatliekamiem un akūtiem pacientiem, un tikai pēc tam ambulatorajiem. Viņiem nereti jārēķinās, ka gaidīšanas laiks Uzņemšanas nodaļā saskaņā ar normatīviem var būt pat līdz sešām stundām un dežūrārsts izvērtē, kuriem pacientiem palīdzība nepieciešama prioritāri. Ik dienas mediķi nodrošina palīdzību arī vidēji diviem līdz četriem nepilngadīgajiem, kuriem ir akūtas saslimšanas.
Slimnīcas vadītājs aicina būt piesardzīgiem ar meža labumu baudīšanu. Proti, medicīnas iestādē vērsās kāda 1986. gadā dzimusi sieviete, kura viesojusies pie kolēģes, nobaudījusi meža sēņu karbonādi, un viņai palicis ļoti slikti, sākusies arī vemšana. Sievietei sniegta nepieciešamā palīdzība.
Traumas gūtas arī alkohola reibumā. Slimnīcā nogādāta persona alkohola reibumā, ko likumsargi atraduši guļam grāvī. Pēc pārbaudes dota atļauja dzērāja ievietošanai atskurbtuvē. Savukārt kāda alkohola reibumā esoša 1980. gadā dzimusi sieviete uzkritusi stāvošai mašīnai un salauzusi roku...
Kādai personai naktī, guļot gultā, uz galvas uzkritis skapis, bet 1991. gadā dzimis motociklists guvis traumas, krustojumā saduroties ar auto. Motociklistam konstatēti sasitumi. Savukārt divi riteņbraucēji krituši un guvuši nobrāzumus, bet divi nepilngadīgie cietuši, izkrītot no šūpolēm. Gūtas arī citas nelielas sadzīviska rakstura traumas, tostarp pēdu mežģījumi.
Šobrīd tiek ziņots, ka daudzviet Latvijā un arī ārpus mūsu valsts robežām jau atkal sāk izplatīties «Covid – 19». Jautāts, kāda situācija šajā ziņā ir Ogres rajona slimnīcā, D. Širovs skaidro, ka Ogres slimnīcā konstatēti vien daži «Covid – 19» gadījumi gan pacientiem, gan personālam, taču tie bijuši vieglā formā un Ogres slimnīcā vismaz šobrīd izsludināt karantīnu nav plānots.