VUGD izsaukumu uz Suntažiem, kur ugunsnelaime bija izcēlusies metāla angārā, saņēma trešdien, 4. februārī, ap pulksten 18. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka angārs un tajā esošie kokmateriāli dega ar atklātu liesmu 500 kvadrātmetru platībā, turklāt angāram daļēji iebrucis jumts. Dzēšanas darbi turpinājās aptuveni septiņas stundas. Ugunsgrēka iemesli tiek noskaidroti.
Lai gan uzņēmums darbinieku skaita ziņā nebija liels, Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Ancāns atzīst – jebkura uzņēmējdarbība pagastam ir nozīmīga un atbalstāma. Uzņēmumā pamatā ražoti apsildāmie ūdens kubli un pārvietojamās pirtiņas, turklāt ne vien vietējam tirgum, bet pasūtījumi bijuši arī no ārvalstīm. Lai gan tūdaļ pēc ugunsnelaimes uzņēmuma īpašnieks Māris Damanis sarunā ar plašsaziņas līdzekļiem bija skeptisks par iespēju ražotni atjaunot, Valdis Ancāns stāsta, ka nākamajā dienā, tiekoties ar uzņēmēju, lai gan zaudējumi ir prāvi – sadegusi gatavā produkcija, darba galdi, instrumenti un sagataves, viņš nākotnē raudzījies jau daudz cerīgāk un pieļāvis iespēju, ka ražotni tomēr varētu atjaunot. Tiesa gan, tai nu būs jāatrod cita mājvieta.
Firmas.lv informācija liecina, ka uzņēmums «MD Wood» reģistrēts 2013. gadā, pamatkapitāls 2840 eiro, vienīgais īpašnieks ir Māris Damanis. 2024. gadā «MD Wood» strādāja ar apgrozījumu 32 715 eiro, un cieta 29 950 eiro zaudējumus.