Otrdien tiesa krimināllietā uzklausīja atnākušos lieciniekus, bet neatnākušos aicinās uz nākamo tiesas sēdi. Plānots, ka lietas iztiesāšana turpināsies 7.jūnijā plkst.10.
Vīrietim celta apsūdzība par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi. Par šādu pārkāpumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz desmit gadiem.
Tāpat viņš tiek apsūdzēts par uzbrukumu varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai sakarā ar tās likumisku dienesta darbību, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.
Jau ziņots, ka 2019.gada 24.jūlijā, ķerot par auto zādzību notiesātu vīrieti, policija viņa virzienā raidīja vismaz 15 šāvienus.
24.jūlijā ap plkst.19 policija no iedzīvotājiem saņēma informāciju, ka pa Krasta ielu Rīgā pārvietojas automašīna "Audi A6", un tā vadītājs izturas neadekvāti. Policija, piesaistot divas patruļpolicijas ekipāžas, mēģināja auto apturēt, taču autovadītājs policijas prasībām nepakļāvās. Maskavas ielā bēgli mēģināja bloķēt, taču viņš taranēja likumsargu auto un turpināja bēgšanu.
Tobrīd šofera aizturēšanā iesaistījās arī Rīgas pašvaldības policijas ekipāža, taču nesekmīgi, jo minētā ekipāža avarēja.
Pa to laiku bēgošais spēkrats iebrauca iedzīvotāju automašīnās. Vienā no spēkratiem tobrīd atradās sieviete un bērns, kuri guva nelielas traumas.
Atstājot Rīgas teritoriju, bēgošais autovadītājs uzņēma milzīgu ātrumu, traucoties ar vairāk nekā 200 kilometriem stundā.
Vajāšanā tika iesaistīti Salaspils iecirkņa darbinieki un Ogres policisti, kuri mēģināja izveidot bloķēšanas vietu. Ogres apkārtnē policisti automašīnas apturēšanā pielietoja šaujamieroci, raidot vismaz 15 šāvienus. Daļa no šāvieniem trāpīja bēgošā vīrieša ķermenī un vajāšanas pēdējā stadijā bēgošais vadītājs izraisīja avāriju ar policistu, kurš atradās uz motocikla. Policists avārijā guva kājas lūzumu.
Vēlāk noskaidrots, ka autovadītājs pie stūres bija sēdies narkotiku reibumā.