Oveselība aicina vecākus kopā ar bērniem piedalīties praktiskās nodarbībās brīvā dabā "Peldam droši", kurās būs iespēja:
- apgūt drošas uzvedības pamatprincipus pie un uz ūdens;
- objektīvi izvērtēt savu un bērna peldētprasmi;
- uzzināt, kādas prasmes nepieciešamas, lai ārkārtas situācijā spētu glābties pašam vai droši sagaidīt palīdzību;
- apgūt drošus palīdzības sniegšanas pamatprincipus nelaimē nonākušajam, vienlaikus apzinoties savas iespējas un situācijas riskus.
Vietu skaits ir ierobežots!
Šobrīd iespējams pieteikties nodarbībām šādos datumos:
- 2026. gada 7. jūlijs, Jumpravas pagasts.
Norises vieta: Ritupītes peldvieta
Pieteikšanās obligāta Oveselība mājaslapā
- 2026.gada 9. jūlijs, Oge.
Norises vieta: Ogres Vecupes pludmale "Varžu dīķis"
Pieteikšanās obligāta Oveselība mājaslapā
Ja nodarbībā piedalīsieties kopā ar bērnu, tas jānorāda pieteikuma formas ailē "Komentārs". Tajā obligāti jānorāda arī bērna vārds, uzvārds un vecums.