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Pirmdiena, 29.06.2026 15:09
Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris
Pirmdiena, 29. jūnijs, 2026 11:11

"Peldam droši"! Apgūsti drošības pamatus pie un uz ūdens kopā ar saviem bērniem

Ogresnovads.lv/OgreNet
"Peldam droši"! Apgūsti drošības pamatus pie un uz ūdens kopā ar saviem bērniem
Foto: pexels.com
Pirmdiena, 29. jūnijs, 2026 11:11

"Peldam droši"! Apgūsti drošības pamatus pie un uz ūdens kopā ar saviem bērniem

Ogresnovads.lv/OgreNet

Latvijā ik gadu noslīkst vidēji 130 cilvēki, tostarp 8 bērni. Turklāt tikai 9% Latvijas bērnu prot peldēt ļoti labi, bet katrs piektais bērns neprot peldēt vai peld ļoti slikti. Noslīkšana ir viens no biežākajiem nāves cēloņiem bērniem vecumā no 1 līdz 4 gadiem.

Oveselība aicina vecākus kopā ar bērniem piedalīties praktiskās nodarbībās brīvā dabā "Peldam droši", kurās būs iespēja:

  • apgūt drošas uzvedības pamatprincipus pie un uz ūdens; 
  • objektīvi izvērtēt savu un bērna peldētprasmi; 
  • uzzināt, kādas prasmes nepieciešamas, lai ārkārtas situācijā spētu glābties pašam vai droši sagaidīt palīdzību; 
  • apgūt drošus palīdzības sniegšanas pamatprincipus nelaimē nonākušajam, vienlaikus apzinoties savas iespējas un situācijas riskus. 

Vietu skaits ir ierobežots! 

Šobrīd iespējams pieteikties nodarbībām šādos datumos:

  • 2026. gada 7. jūlijs, Jumpravas pagasts. 
    Norises vieta: Ritupītes peldvieta

Pieteikšanās obligāta Oveselība mājaslapā

  • 2026.gada 9. jūlijs, Oge.
    Norises vieta: Ogres Vecupes pludmale "Varžu dīķis"

Pieteikšanās obligāta Oveselība mājaslapā

Ja nodarbībā piedalīsieties kopā ar bērnu, tas jānorāda pieteikuma formas ailē "Komentārs". Tajā obligāti jānorāda arī bērna vārds, uzvārds un vecums.

Oveselība aicina vecākus kopā ar bērniem piedalīties praktiskās nodarbībās brīvā dabā "Peldam droši"

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