“Peldēt droši” rīko bezmaksas ON-LINE nodarbības bērniem “Ja peldēt, tad droši 2025”

"Katrs bērns, kurš zina vienkāršus drošas uzvedības noteikumus, ir viens solis tuvāk drošākai un visiem priecīgai vasarai. Skolotāju iesaiste šajās nodarbībās nav tikai organizatorisks darbs – viena mācību stunda var izglābt dzīvību. Pateicoties zināšanām, bērnu uzvedība ir atbildīgāka un nereti tieši bērni ir tie, kas aizrāda un pamāca pieaugušos. Kopā mēs varam mainīt sabiedrības attieksmi pret drošību pie ūdens," uz nodarbībām aicina biedrības “Peldēt droši” vadītāja Zane Gemze.

15. maijā notiks nodarbības trīs dažādās vecumgrupās – 9.00 tiem, kas vēl neiet skolā, 9.55 – sākumskolas skolēniem, savukārt 10.50 – pamatskolas skolēniem.

Katrā no nodarbībām viesosies bērniem un jauniešiem atpazīstama Latvijā zināma personība. Ar bērnudārzu audzēkņiem tiksies Uku un Lele, savukārt ar skolēniem pieredzē dalīsies Pepija un mūziķis Fiņķis. Nodarbības kā ierasts vadīs atraktīvais improvizators aktieris Artūrs Breidaks un “Peldēt droši” eksperts, peldēšanas, burāšanas treneris Toms Jēkabsons.

Nodarbības ilgums – viena mācību stunda (40 minūtes). Nodarbību tiešraide ikvienam interesentam būs vērojama televīzijā ReTV vai vietnēs – www.peldet.lv un https://retv.lv/tiesraide/.

Nodarbībās bērni uzzinās, kas ir droša peldvieta, kāda ir pareiza uzvedība pie ūdens, kā rīkoties ārkārtas situācijās, kāpēc jāprot peldēt un kādus mītus vajadzētu aizmirst par slīkšanas pazīmēm.

Noslīkšana ir viens no trim biežākajiem bērnu nāves cēloņiem. Tā notiek ātri un klusu, taču ir novēršama! Vairums traģēdiju notiek pavisam tuvu mājām – piemājas dīķos, upēs un ezeros. Šogad no ūdenstilpēm jau izcelti vairāk nekā 40 cilvēki.

“Būtiski, ka šogad nodarbības tiek finansētas gan no ziedojumiem biedrībai “Peldēt droši”, kas saņemti no privātpersonām un uzņēmumiem, gan biedrības finanšu līdzekļiem. Esam no sirds pateicīgi katram mūsu atbalstītājam, neatkarīgi vai ziedojums sniegts piecu vai tūkstotis eiro apmērā,” paldies saka Z. Gemze.